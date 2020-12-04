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4 Aralık bugün marketler kaça kadar açık olacak? Hafta sonu marketler açık mı 5-6 Aralık? Bugün marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu market çalışma saatleri

04.12.2020 12:15 | Son Güncelleme:
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4 Aralık bugün marketler kaça kadar açık olacak? Hafta sonu marketler açık mı 5-6 Aralık? Bugün marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu market çalışma saatleri

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak vatandaşlar marketlerin durumunu merak ediyor. Özellikle bugün marketler kaça kadar açık olacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, bugün marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu marketler açık mı? 4 Aralık Cuma market çalışma saatleri nedir? İşte 5-6 Aralık hafta sonu market çalışma saatleri

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle uygulamaya konulan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılıyor. Çok sayıda vatandaş bugün marketler kaça kadar açık sorusunun cevabını merak ediyor. Aynı zamanda hafta sonu marketler açık olacak mı diye de soruluyor. İşte bugün ve hafta sonu market çalışma saatleri...

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BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Bu akşam 21.00’de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabahı 05.00’e kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konuyla ilgili detaylar da bulunuyor. Ancak çok sayıda vatandaş, bugün marketler kaçta kapanıyor sorusunun cevabını merak ediyor. Bugün yani 4 Aralık Cuma günü marketler 20.00’ye kadar açık olacak.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Vatandaşlar, hafta sonu acil market ihtiyaçları için marketlerin açık olup olmayacağını da araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerlerin ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi.

Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak. Dolayısıyla kısıtlamanın olduğu hafta sonu marketler açık olacak. Peki, hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor? Markete gitmek yasak mı?

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar markete gitmek serbest mi sorusunun cevabını da merak ediyor. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

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