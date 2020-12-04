4 Aralık bugün marketler kaça kadar açık olacak? Hafta sonu marketler açık mı 5-6 Aralık? Bugün marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu market çalışma saatleri

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle uygulamaya konulan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılıyor. Çok sayıda vatandaş bugün marketler kaça kadar açık sorusunun cevabını merak ediyor. Aynı zamanda hafta sonu marketler açık olacak mı diye de soruluyor. İşte bugün ve hafta sonu market çalışma saatleri...

BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Bu akşam 21.00’de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabahı 05.00’e kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konuyla ilgili detaylar da bulunuyor. Ancak çok sayıda vatandaş, bugün marketler kaçta kapanıyor sorusunun cevabını merak ediyor. Bugün yani 4 Aralık Cuma günü marketler 20.00’ye kadar açık olacak.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Vatandaşlar, hafta sonu acil market ihtiyaçları için marketlerin açık olup olmayacağını da araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerlerin ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi.