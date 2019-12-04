İSTANBUL (AA) - 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Mesut Erkan, oda üyeleri ve Türkiye Madenciler Derneği üyelerinin katıldığı törende, Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu.
Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Törenin ardından Taksim Metrosunda "Madenciler, Yeraltından Yüzler Fotoğraf Sergisi" açıldı.
Sergi 9 Aralık'a kadar gezilebilecek.
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