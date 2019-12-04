HABER

4 Aralık okullar tatil mi? Kar tatili olan illeri?

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2019 07:47 | Son Güncelleme

4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Yurtta etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde ulaşımda ve eğitimde aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre, yurdun batı kesimlerinde ve İç Anadolu’da kar bekleniyor. Peki, 4 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller hangileri?

4 Aralık okullar tatil mi? Kar tatili olan illeri?

'4 Aralık'ta Ankara'da okullar tatil mi?' sorusu araştırılıyor. Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili MEB ve valilik açıklamaları merak ediliyor.

4 Aralık’ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olduğu yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içtiŞoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti
Halk otobüsüne beton mikseri çarptı: Çok sayıda yaralı varHalk otobüsüne beton mikseri çarptı: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 aralık kar tatili olan iller 4 aralık okullar tatil mi kar tatili olan iller

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

NATO'ya böyle seslendi! 'Anahtarı Türkiye'de'

NATO'ya böyle seslendi! 'Anahtarı Türkiye'de'

İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği kitap

İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği kitap

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen ders anlatırken, sınıfta sigara içen öğrenciye tepki yağdı

Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti

Kayseri’de halk otobüsüne beton mikseri çarptı: Çok sayıda yaralı var

Halk otobüsüne beton mikseri çarptı: Çok sayıda yaralı var

Edirne'de kadınlara sıvı maddeyle saldıran şahsın görüntüleri ortaya çıktı

Kadınlara dehşeti yaşattı! Görüntüler ortaya çıktı

Ordu'da 13 yaşındaki kız, babasının silahıyla intihar etti

13 yaşındaki kızın korkunç ölümü! Eve girdiklerinde büyük şok yaşadılar

Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı arama çalışmaları sürüyor! Son fotoğraf umut olacak

Ekipler oraya yöneldi! Son fotoğraf umut olacak

Rize'de kar yağışı nedeniyle Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatıldı

Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.