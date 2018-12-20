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4 arka kamera ve su damlası çentiğine sahip

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.12.2018 09:17 | Son Güncelleme

Huawei’nin sonraki nesil amiral gemisi P30 Pro’dan ilk somut bilgiler gelmeye başlıyor. Sızıntının kaynağı yine Olixar.

4 arka kamera ve su damlası çentiğine sahip

Dünyanın önde gelen kılıf üreticilerinden Olixar, son dönemde merak edilen pek çok telefonun sızdırılmasına neden olmuştu. Nihayetinde bugün, MobileFun isimli yabancı bir alışveriş sitesinde P30 Pro‘nun kılıfları satışa çıktı. Bununla beraber tepe modelin tasarımı da gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz yıl P20 Pro‘da üçlü kamera tercihiyle dikkat çeken Çinli şirket, bu sene sayıyı yine artırmanın peşinde. Sızdırılan görseller de açıkça dörtlü kamera kurulumunu gösteriyor. Arka kısımda bu dörtlü ve led flaş dışında, gürültü önleyici mikrofonları da görüyoruz. Parmak izi okuyucu yer almıyor. Muhtemelen ekrana gömülü ultrasonik parmak izi okuyucu bizi karşılayacak.

Öte yandan ön kısımda su damlası çentiği bulunuyor. Burada tekli kamera tercih edilmiş. Böylece cihaz, bünyesinde toplamda 5 kameraya yer vermiş oluyor.

Tepe modelin lanse edilmesine hala uzun sayılabilecek bir süre var. İlerleyen günlerde teknik özellikler ve diğer detayları da sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei P30 Pro teknoloji

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