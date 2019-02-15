4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

Aydın’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 400 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde G.D isimli şahsın ikametinde 400 yıllık Tevrat olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.