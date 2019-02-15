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4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 400 yıllık Tevrat ele geçirildi. G.D. adlı kadının Efeler ilçesindeki evinde bulunan Tevrat, güvenlik güçlerinin yaptığı baskınla bir poşetin içinde bulundu. 4 asırlık Tevratın bulunmasının ardından G.D. isimli kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Beyaz bir poşetin içinde dışı metal süslemeli, bordo renkli taşlarla bezenmiş şekilde bulunan kitabın İbranice yazılarla yazıldığı görüldü. Müze Müdürlüğü yetkililerine götürülen kitabın incelenmesinin ardından içeriğinin belirleneceği açıklandı.

Aydın'da ele geçirildi!

Aydın’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 400 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde G.D isimli şahsın ikametinde 400 yıllık Tevrat olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri tarafından G.D’nin ikametinde yapılan aramada, beyaz poşette dışı metal süslemeli üzerinde bordo renkli taşlar bulunan, içerisinde İbranice olduğu değerlendirilen deri sayfalar bulunan eski kitap bulundu.
Ele geçirilen ve Tevrat olduğu tahmin edilen tarihi kitap muhafaza altına alınarak, Aydın Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, kitabı evinde bulunduran G.D isimli şahıs gözaltına alındı.
Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan tarihi kitabın incelenmesinin ardından içeriğinin belirleneceği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
tevrat kitap Aydın Kaçakçılık tarihi eser

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