4 askerin şehit olduğu beldenin DBP'li belediye başkanı ile 3 kişiye gözaltı (2)

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı'nca bu sabah gözaltına alınan, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Belediye Başkanı DBP'li Hüseyin Yuka'nın görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.

​Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka hakkında, 14 Ağustos ve 16 Ağustos günlerinde meydana gelen terör olaylarıyla ilgisi olduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 16 Ağustos günü soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hüseyin Yuka'nın, Anayasa'nın 127’nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

