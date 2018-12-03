4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından hazırlanan iddianamede, uzman çavuşlara operasyonun 9. gününde kendilerine yeniden verilen “operasyona çıkmaları” emrine uymadıkları suçlaması yapıldı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre uzman çavuşlar ise savunmalarında operasyonun planlanmadan yapıldığını ileri sürerek, “4 arkadaşımızı şehit vermemiz ve operasyondan yorgun dönmemiz nedeniyle moral ve motivasyonumuz bozuktu” savunmasını yaptı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Ulaşılan soruşturma dosyasında yer alan askerlerin ifadeleri, olayın boyutunu gün yüzüne çıkardı. İddianameye göre, Bolu 2. Komando Tugayı’na bağlı birlikler, operasyon için Çukurca’ya sevk edildi. Operasyonun 8 günlük bölümüne, haklarında dava açılan 48 asker de katıldı. Bu sürede 4 şehit, 6 yaralı veren Bolu 2. Komando Tugayı’na bağlı askerler, daha sonra ana üs bölgesine döndü. Yeniden “operasyon olabilir” şeklinde emir gelince askerler “hem fiziken hem ruhen yorgun olduklarını, ayrıca 4 şehit vermiş olmaları nedeniyle de morallerinin bozuk olduğunu” söyledi.