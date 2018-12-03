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4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2018 08:23 | Son Güncelleme

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik olarak 15 Ekim 2017’de başlatılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu’nun 8 günlük bölümüne katılıp 4 arkadaşını şehit veren 48 uzman çavuş hakkında “emre itaatsizlik” suçundan dava açtı.

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından hazırlanan iddianamede, uzman çavuşlara operasyonun 9. gününde kendilerine yeniden verilen “operasyona çıkmaları” emrine uymadıkları suçlaması yapıldı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre uzman çavuşlar ise savunmalarında operasyonun planlanmadan yapıldığını ileri sürerek, “4 arkadaşımızı şehit vermemiz ve operasyondan yorgun dönmemiz nedeniyle moral ve motivasyonumuz bozuktu” savunmasını yaptı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Ulaşılan soruşturma dosyasında yer alan askerlerin ifadeleri, olayın boyutunu gün yüzüne çıkardı. İddianameye göre, Bolu 2. Komando Tugayı’na bağlı birlikler, operasyon için Çukurca’ya sevk edildi. Operasyonun 8 günlük bölümüne, haklarında dava açılan 48 asker de katıldı. Bu sürede 4 şehit, 6 yaralı veren Bolu 2. Komando Tugayı’na bağlı askerler, daha sonra ana üs bölgesine döndü. Yeniden “operasyon olabilir” şeklinde emir gelince askerler “hem fiziken hem ruhen yorgun olduklarını, ayrıca 4 şehit vermiş olmaları nedeniyle de morallerinin bozuk olduğunu” söyledi.

TAMAMI İSTİFA ETTİ

Göreve çıkmaları yönünde komutanları tarafından baskı yapılan ve hakarete uğradıklarını iddia eden bölükteki görevli askerlerin tamamı istifa ettiklerini söyledi. Bunun üzerine Bolu Komando Tugay Komutanı birliğe gelerek, “istifa kararını geri almaları halinde haklarında hiçbir soruşturma başlatılmayacağı” sözünü verdi. 48 uzman çavuştan 18’i, bunun üzerine istifaden vazgeçti. 30 uzman çavuş ise istifa kararında direndi.

'PLANLAMA YAPILMADI' İDDİASI

Dosyaya giren bir uzman çavuşun savunması, 4 askerin şehit olmasıyla ilgili ciddi ihmal iddiasını gündeme getirdi. 12 Ekim 2017’de iç güvenlik harekâtı bölgesine giderken yaşadıkları kaza sonucunda bir arkadaşlarını şehit verdiklerini ifade eden uzman çavuş, 4 askerin şehit olmasıyla ilgili ise şunları anlattı:

“Birinci Komanda Taburu unsurları 15 Ekim 2015 tarihinde tır, kamyon, indirme işlemini yapmış, aynı gün depolarını kurmuş ve gecesinde operasyon faaliyetlerine başlamıştır. Operasyona dinlenmeden, istiharet etmeden ve ayrıntılı bir plan yapmadan çıkan birliğimiz operasyonda şehit ve yaralı vermiştir. Ayrıntılı planlama yapılmamıştır. Operasyon emniyet tedbirlerinin hiçbiri uygulanmamıştır. Operasyon esnasında 4 arkadaşımız şehit 6 arkadaşımızı yaralı vermemiz bizi psikolojik anlamda etkilemiştir.”

HELİKOPTER BOŞ DÖNDÜ

Operasyonu icra edilirken 1800 rakımlı tepede 8 gün boyunca konuşlandıklarını anlatan uzman, savunmasında yürüyemeyecek derecede olan personelin komutanın hakaretine uğradığı, yıpranan personelin gelen helikoptere bindirilmediği belirtildi.

'O TARİHTE İZİNLİYDİK'

Uzman çavuş, savunmasında, katılmadıkları operasyon emrinin kendilerine yazılı olarak verilmemesine, komutanlarının kendilerine verdikleri izin belgesinde 24-26 Ekim tarihlerinde izinli olduklarına da dikkat çekti.

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
Uzman çavuşlarımızın suriyeli kadar değeri yok,emeklilikleri yok,orduevlerine giremezler,cephenin hep önündeler lakin en ufak sorunda sözleşmeleri anında feshedilir,yazık evlatlarımıza
Askeri liseleri kapatmakla övünenler , ordunun temellerini bile bile bozduklarını bildikleri halde bunu bile bile yapıyorlar.
Uzman çavuşlukta cidden cok hukuksal sıkıntılar var .fakat bazı uzmanlarda da ahlaki sıkıntı var..mesela seninle aynı yolu yüruyen aynı operasyonda çatışan komutanların yurüme emrini veriyor ve o da sizin başınızda yürüyorsa sen nasıl olur da bu emre karş gelirsin..komutan emir verip motorlar jiple atla helikopterle giderse tamam amenna..
@miramen ne alakası var bu konuyla sivilden mi girmis tugay komutanı saçmalama emir nerden geliyor
parayla askerlik bu kadar olur olay para ve motivasyon ilişkisine döner bedelli askerlik derken "her türk asker doğar" sloganımızı lekeliyorsunuz!
Helal olsun uzman çavuşlara. Orduevlerine bile almadıkları , 3600 ek gösterge vermedikleri uzman çavuşlar bu vatana en çok şehit veren kişilerdir.
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