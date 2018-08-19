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4 askerin şehit olduğu saldırısıyla ilgili HDP ve DBP'li 2 başkan adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında 4 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında 4 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili toplam 33 şüpheli gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, PKK'ya katılıp öldürülen kızı ve 6 yakını ile kardeşi halen terör örgütü saflarında yer alan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in cebinden, üzerinde 'Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer' yazılı not kağıdı çıktı. Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka'nın da aralarında olduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

15 Ağustos'ta merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalındaki mermer ocağını basan PKK'lı teröristler, iş makineleri ile konteynerleri ateşe verip kaçtı. PKK'lı teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında 16 Ağustos'ta merkeze bağlı Kuyucak köyü kırsalına giden zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, kazaen açılan dost ateşiyle ise 4 asker şehit oldu. Soruşturma kapsamında öcne aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka ile HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Ardından genişletilen operasyon kapsamında 25 kişi daha gözaltına alındı.

KIZI ÖLDÜRÜLDÜ, YAKINLARI PKK'LI

Gözaltına alınan şüphelilerin HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in cebinden, üzerinde 'Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer' yazılı not kağıdı çıktı. 2011 yılında CHP İlçe Başkanlığı da yaptığı belirlenen Özdemir'in, PKK'ya katılıp 'Roza Semsur' kod adını kullanan kızı Suna Özdemir'in ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde 2011 yılında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Özdemir'in kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ve yeğeni Mehmet Özdemir ile 4 akrabasının da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundayken operasyonlarda öldürüldüğü, kardeşi Şeyhmus Özdemir'in de yine PKK bünyesinde yer aldığı ve yurtdışına kaçarak İsviçre'ye yerleştiği belirlendi.

Jandarmada sorguları tamamlanan aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka ve HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in de bulunduğu 4 kişi, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

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