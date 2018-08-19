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4 askerin şehit olduğu saldırısıyla ilgili HDP ve DBP'li 2 başkan adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 21:11 | Son Güncelleme

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adıyaman'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka ve Hasan Tunç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.D.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adıyaman'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka ve Hasan Tunç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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