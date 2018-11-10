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4 askerin şehit olduğu Süngü Tepe'deki yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 13:09 | Son Güncelleme

HAKKARI'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki Ortaklar köyü yakınındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün meydana gelen patlamada 4 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı.

4 askerin şehit olduğu Süngü Tepe'deki yangın söndürüldü

Orhan AŞAN-Yaşar KAPLAN-Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARI'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki Ortaklar köyü yakınındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün meydana gelen patlamada 4 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. Üs bölgesinde çıkan yangın ise söndürüldü.
Şemdinli ilçesine 40, Derecik beldesine ise 30 kilometre mesafede bulunan Irak sınırındaki Ortaklar köyü yakınında, hakim bir tepeye kurulan üs bölgesinde, dün saat 17.00 sıralarında patlama meydana geldi. Açıklamalara göre top atışı yapıldığı sırada arızalı mühimmatın neden olduğu belirtilen patlamada, 4 asker şehit olurken, 20 asker de yaralandı.
Patlamanın ardından üs bölgesinde yangın çıktı. Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinden de TOMA araçları ekiplere destek verdi. Sabaha kadar süren çalışmalarla yangın söndürüldü.
Sabah saatlerinde görüntülenen üs bölgesinde sık sık hava hareketliliği gözlendi. Yüksekova yönünden gelen çok sayıda helikopterin üs bölgesine hem takviye ekip, hem de malzeme taşıdığı görüldü.
BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR BÖLGEDE
Bu arada, gece Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelerek yaralı askerleri ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, geceyi Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda geçirdi. Milli Savunma Bakanı ve beraberindeki komutanlar, sabah saatlerinde ise patlamanın yaşandığı Süngü Tepe üs bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAFLI

4 askerin şehit olduğu Süngü Tepe'deki yangın söndürüldü4 askerin şehit olduğu Süngü Tepe'deki yangın söndürüldü4 askerin şehit olduğu Süngü Tepe'deki yangın söndürüldü4 askerin şehit olduğu Süngü Tepe'deki yangın söndürüldü

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