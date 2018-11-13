4. Astana Kulübü Toplantısı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Asya'da kolektif güvenlik anlaşması örgütünün oluşturulması gerektiğini belirterek, "Kazakistan'ın inisiyatifi olan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, bu örgüte temel oluşturabilir." dedi.
Nazarbayev, başkent Astana'da düzenlenen "Büyük Avrasya yolunda, ortak gelecek nasıl kurulacak?" temalı 4. Astana Kulübü Toplantısının son günündeki oturumda yer aldı.
Toplantıya, 33 ülkeden, aralarında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu 50'den fazla siyasetçi, uzman ve diplomat katıldı.
Nazarbayev yaptığı konuşmada, büyük güçler arasındaki artan anlaşmazlıkların mevcut dünya düzeninin istikrarsızlaşmasını artırdığına işaret ederek, iki kutuplu dünya düzeninin geçmişte kaldığını, Büyük Avrasya çerçevesinin göz önünde bulundurulduğunu söyledi.
Jeopolitik rekabetin tırmanmasının yerel krizlerin yönetim seviyesini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Nazarbayev, büyük çaplı çatışmalara dönüşebilecek olayların sayısının arttığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Avrasya'daki bir kısım önemli sorunların, bazı ülkeler tarafından tek taraflı olarak uygulanan ekonomik yaptırımlardan kaynaklandığını söyleyerek, Büyük Avrasya'nın bazı kısımlarında kapsamlı askeri çatışma ihtimalinin varlığını koruduğuna değindi.
Küresel tehditlerin önüne geçmek için çözümlerin aranması amacıyla 1975'teki Helsinki Anlaşması'nın yenilenmesi gerektiğini belirten Nazarbayev, "Bu bağlamda buna benzer güvenlik ve iş birliği konferansını 2020'de yapmayı öneriyorum." diye konuştu.
Nazarbayev, dünya ticaretindeki tartışmalı konuların çözümü için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) himayesinde, taraflara çok taraflı formatta müzakere masasına oturmayı teklif ederek, "(DTÖ) Bakanlar toplantısı 2020'de Astana'da yapılacak. Ticari ve yatırım iş birliği için adil kuralların geliştirilmesini bir çıkış yolu olarak görüyoruz." dedi.
Asya'da kolektif güvenlik anlaşması örgütünün oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Nazarbayev, "Kazakistan'ın inisiyatifi olan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, bu örgüte temel oluşturabilir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, gelecek nesiller adına dünyanın korunması için tüm çabaları birleştirmenin önemini vurguladı.
Davutoğlu da Astana'nın ara buluculuk merkezi olduğuna işaret ederek, "Kazakistan'ın başarısı, Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye de sizin desteklerinizle Afganistan ile ilgili İstanbul süreci gibi bu faaliyetleri düzenledi." dedi.
Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin her zaman Kazakistan ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Toplantıda uzmanlar, küresel ekonomideki değişiklikler ile kriz ve belirsizlik dönemlerinde Avrasya kıtasının karşılaştığı sorunlara değindi.
Siyasi forum haline gelen Astana Kulübü toplantıları, 2015'ten bu yana her yıl yapılıyor.
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