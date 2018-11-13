4. Astana Kulübü Toplantısı

Nazarbayev yaptığı konuşmada, büyük güçler arasındaki artan anlaşmazlıkların mevcut dünya düzeninin istikrarsızlaşmasını artırdığına işaret ederek, iki kutuplu dünya düzeninin geçmişte kaldığını, Büyük Avrasya çerçevesinin göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Toplantıya, 33 ülkeden, aralarında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu 50'den fazla siyasetçi, uzman ve diplomat katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Asya'da kolektif güvenlik anlaşması örgütünün oluşturulması gerektiğini belirterek, "Kazakistan'ın inisiyatifi olan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, bu örgüte temel oluşturabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Avrasya'daki bir kısım önemli sorunların, bazı ülkeler tarafından tek taraflı olarak uygulanan ekonomik yaptırımlardan kaynaklandığını söyleyerek, Büyük Avrasya'nın bazı kısımlarında kapsamlı askeri çatışma ihtimalinin varlığını koruduğuna değindi.

Küresel tehditlerin önüne geçmek için çözümlerin aranması amacıyla 1975'teki Helsinki Anlaşması'nın yenilenmesi gerektiğini belirten Nazarbayev, "Bu bağlamda buna benzer güvenlik ve iş birliği konferansını 2020'de yapmayı öneriyorum." diye konuştu.

Nazarbayev, dünya ticaretindeki tartışmalı konuların çözümü için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) himayesinde, taraflara çok taraflı formatta müzakere masasına oturmayı teklif ederek, "(DTÖ) Bakanlar toplantısı 2020'de Astana'da yapılacak. Ticari ve yatırım iş birliği için adil kuralların geliştirilmesini bir çıkış yolu olarak görüyoruz." dedi.

Asya'da kolektif güvenlik anlaşması örgütünün oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Nazarbayev, "Kazakistan'ın inisiyatifi olan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, bu örgüte temel oluşturabilir." ifadesini kullandı.