HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 4 Astronot SpaceX'in Kapsülüyle ABD'den Uzaya Gönderildi

4 Astronot SpaceX'in Kapsülüyle ABD'den Uzaya Gönderildi

16.11.2020 12:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
4 Astronot SpaceX'in Kapsülüyle ABD'den Uzaya Gönderildi

SpaceX şirketinin tasarladığı Crew Dragon adlı kapsülle 4 astronot, Florida Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Üssü’nden, Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı

SpaceX şirketinin tasarladığı Crew Dragon adlı kapsülle 4 astronot, Florida Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Üssü’nden, Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı. Kapsül yine aynı şirketin geliştirdiği Falcon 9 tipi roketle uzaya fırlatıldı.

3 Amerikalı ve bir Japon astronotu taşıyan bu sefer, tarihe ilk ticari uzay görevi uçuşu olarak geçti. NASA, SpaceX şirketiyle astronot ve kargoların, Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşınması için bir anlaşma yapmış durumda.

Kapsül yaklaşık 27 saatlik bir yolculuğun ardından dünyadan 400 km uzaklıktaki ardından istasyona ulaşacak. İstasyonda halen iki Rus kozmonotla, bir Amerikalı astronot görev yapıyor.

Kapsülü uzaya taşıyan Falcon 9 roketiyse kalkıştan yaklaşık 9 dakika sonra Atlantik Okyanusu'ndaki bir gemide bulunan iniş alanına başarılı iniş yaptı. Bu roketler birden fazla defa kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Kapsülün uzaya fırlatılışını izlemek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de NASA Yöneticisi Jim Bridenstine’la birlikte Florida’ya gitti.

SpaceX Kontrol Merkezi’nde projede çalışanları tebrik eden Pence heyecanını “Kalkış anından bir dakika sonrasına kadar nefes alamadım” diyerek ifade etti.

3 Amerikalı ve bir Japon astronot uzay istasyonunda kaldıkları süre içerisinde kan kanseri ilaçları testlerinin de aralarında bulunduğu birçok deney yapacaklar. Astronotlarla birlikte uzay istasyonuna yeni geliştirilen bir tuvalet de gönderildi. Bu tuvaletin gelecekte Ay ve Mars’a yapılacak seyahatlerde de kullanılması öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Doğum gününde golden retriever hediye edilen bebeğin ilk tepkileri içinizi ısıtacak

İlk arkadaşına verdiği tepkiler içinizi ısıtacak

Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!

Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!

Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor!

Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor!

Karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı

Karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı

Melania Trump boşanırsa Donald Trump’tan 50 milyon dolar alabilir

Melania Trump boşanırsa Donald Trump’tan 50 milyon dolar alabilir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.