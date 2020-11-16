4 Astronot SpaceX'in Kapsülüyle ABD'den Uzaya Gönderildi

SpaceX şirketinin tasarladığı Crew Dragon adlı kapsülle 4 astronot, Florida Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Üssü’nden, Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı. Kapsül yine aynı şirketin geliştirdiği Falcon 9 tipi roketle uzaya fırlatıldı.

3 Amerikalı ve bir Japon astronotu taşıyan bu sefer, tarihe ilk ticari uzay görevi uçuşu olarak geçti. NASA, SpaceX şirketiyle astronot ve kargoların, Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşınması için bir anlaşma yapmış durumda.

Kapsül yaklaşık 27 saatlik bir yolculuğun ardından dünyadan 400 km uzaklıktaki ardından istasyona ulaşacak. İstasyonda halen iki Rus kozmonotla, bir Amerikalı astronot görev yapıyor.

Kapsülü uzaya taşıyan Falcon 9 roketiyse kalkıştan yaklaşık 9 dakika sonra Atlantik Okyanusu'ndaki bir gemide bulunan iniş alanına başarılı iniş yaptı. Bu roketler birden fazla defa kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Kapsülün uzaya fırlatılışını izlemek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de NASA Yöneticisi Jim Bridenstine’la birlikte Florida’ya gitti.