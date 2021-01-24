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  4. 4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul’da yakalandı

4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul’da yakalandı

24.01.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul’da yakalandı

Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki eski eşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen şahıs, İstanbul’da yakalandı.Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki Vehbiye Aydın, 4 aylık evliliğinin ardından iddiaya göre boşandığı eski eşi tarafından tehdit edildiğini ve ölüm mesajları aldığını söylemişti.

Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki eski eşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen şahıs, İstanbul’da yakalandı.
Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki Vehbiye Aydın, 4 aylık evliliğinin ardından iddiaya göre boşandığı eski eşi tarafından tehdit edildiğini ve ölüm mesajları aldığını söylemişti. Polis ekipleri, çalışmalar kapsamında kadının eski eşi G.Z.’nin Antalya’da 2 suçtan hakkında yakalama kararı ve 8 suçtan faili firar olarak arandığı belirlendi. 22 Ocak tarihinde İstanbul’da annesinin evinde olduğu belirlenen G.Z., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıyer Büyükdere Mahallesi’ndeki adreste yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gün “tehdit ve şantaj” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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