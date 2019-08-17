4 ay önce boşandığı eşi dövdü, eski kayınpederi öldürdü

Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Zümrüt Er, 2 çocuğunun babası olan pazarcı Ertan K.'den anlaşamadıkları için yaklaşık 4 ay önce boşandı. Ertan K. iddiaya göre, perşembe gecesi Zümrüt Er'in evine gitti. Ertan K., burada dövdüğü eski eşini 2'nci katın 4 metre yüksekliğindeki merdiveninden aşağı itti. Ayağı kırılan Zümrüt Er, yerde yüzüstü yatarken, iddiaya göre bu kez yine pazarcı olan eski kayınpederi Özkan K. geldi. Genç kadının yanına gelen Özkan K., sırtı dönükken pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Baba- oğul, olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından bulunan Er ise otomobille Dikili Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Zümrüt Er, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özkan K. ve Ertan K., olaydan bir süre sonra polise gidip teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba- oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Zümrüt Er için Dikili Merkez Camii'nde bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene anne Zahide Er, baba Bülent Er, genç kadının yakınları ve Dikili Kadın Platformu üyeleri katıldı. Cemaatin cenaze namazının kılmasını izleyen ve bitiminin ardından tabutun başına gelen kadınlar, Er'in tabutunu omuzladı. Zümrüt Er'in tabutunu cenaze aracına bırakan kadınlar, aracın önünden 1 kilometre yürüyüp mezarlığa ulaştı. Zümrüt Er'in cenazesi, götürüldüğü mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.