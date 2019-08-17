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4 ay önce boşandığı eşi dövdü, eski kayınpederi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde eski eşi Ertan K.'nin (21) dövdüğü 2 çocuk annesi Zümrüt Er (20), eski kayınpederi Özkan K. (45) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Özkan K. ile Ertan K. mahkemece tutuklandı. Gözyaşlarıyla toprağa verilen Zümrüt Er'in cenazesine katılan Dikili Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

4 ay önce boşandığı eşi dövdü, eski kayınpederi öldürdü

Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Zümrüt Er, 2 çocuğunun babası olan pazarcı Ertan K.'den anlaşamadıkları için yaklaşık 4 ay önce boşandı. Ertan K. iddiaya göre, perşembe gecesi Zümrüt Er'in evine gitti. Ertan K., burada dövdüğü eski eşini 2'nci katın 4 metre yüksekliğindeki merdiveninden aşağı itti. Ayağı kırılan Zümrüt Er, yerde yüzüstü yatarken, iddiaya göre bu kez yine pazarcı olan eski kayınpederi Özkan K. geldi. Genç kadının yanına gelen Özkan K., sırtı dönükken pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Baba- oğul, olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından bulunan Er ise otomobille Dikili Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Zümrüt Er, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özkan K. ve Ertan K., olaydan bir süre sonra polise gidip teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba- oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Zümrüt Er için Dikili Merkez Camii'nde bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene anne Zahide Er, baba Bülent Er, genç kadının yakınları ve Dikili Kadın Platformu üyeleri katıldı. Cemaatin cenaze namazının kılmasını izleyen ve bitiminin ardından tabutun başına gelen kadınlar, Er'in tabutunu omuzladı. Zümrüt Er'in tabutunu cenaze aracına bırakan kadınlar, aracın önünden 1 kilometre yürüyüp mezarlığa ulaştı. Zümrüt Er'in cenazesi, götürüldüğü mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KADINLARDAN TEPKİ

Cenazeye katılan kadınlar, Dikili Kabristanı'na kadar yaptıkları yürüyüşte 'Kadın cinayetlerine son', 'Adalet istiyoruz' ve 'Kadına uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Dikili Kadın Platformu üyesi Gülay Demir, "Üzüntümüz derin, acımız büyük. Gözyaşları içinde Zümrüt'ümüzü toprağa verdik. Yaşanan bu cinayetin hesabını soracağız. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Adalet istiyoruz" dedi.

KUZENİ YAŞANANLARI ANLATTI

Zümrüt Er'in amcasının oğlu Orhan Er ise "Boşanmalarının ardından Zümrüt'ün babası çok sık tehdit telefonları alıyordu. Olay gecesi kayınpeder ve 3 oğlu, ilk önce otomobille Zümrüt'ün evinin önünden birkaç kez geçiyor. O sırada araçta olan eski eş Ertan K., evin anahtarını evde unutan ve annesinin eve dönmesini bekleyen Zümrüt'ü merdivenlerde otururken görüyor. Araçtan inip merdivenlerden çıkarak Zümrüt'ü darbetmeye başlıyor. Sonra Zümrüt'ü yaklaşık 4 metre yükseklikten yan taraftaki boş arsaya atıyor. Zümrüt buradan düşünce ayağı kırılıyor. Kayınpederi ise araçtan inerek yerde yüzüstü yatan Zümrüt'e sırtından 4 el ateş ediyor ve sonra hızla uzaklaşıyorlar. Daha sonra biz ailesi olarak Zümrüt'ü o halde bulunca hemen hastaneye götürdük; ancak tüm çabalara rağmen kurtaramadık" dedi. (DHA)

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izmir Dikili cinayet

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