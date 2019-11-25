4 ayda 1053 kitap okuyan küçük Mahir, Rekorlar Kitabı'na girdi

Emirdağ ilçesinde oturan öğretmen baba ve kamu çalışanı annenin çocuğu Mahir Atabey Türk, 2017 yılında 6 yaşındayken başladığı Aziziye İlkokulu'nda kısa sürede okuma yazma öğrendi. Ailesinin teşviğiyle kitap okumaya başlayan Türk, çeşitli çocuk hikayeleri okudu. Kısa sürede çok sayıda kitap okuyan Mahir Atabey Türk'ün durumunu fark eden öğretmenleri ve ailesi, onu daha çok okumaya yönlendirdi. Okulunda düzenlenen 81 İl 81 Kitap Projesi kapsamında 10 günde 81 kitap okuyan Mahir Atabey Türk, annesiyle birlikte sürekli kitap okudu. Yaklaşık 4 ayda 1053 kitap okuyan Mahir Atabey Türk'ün bu başarısı, Guinness tarafından da tescillendi. Öğretmenlerinin yönlendirmesi sonucu Mahir Atabey Türk'ün ailesi Guinness'e başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucu 4 ayda okuduğu 1053 kitapla Dünya Çocuk Rekorları'nda en fazla kitap okuma rekorunu kırmayı başaran Mahir Atabey Türk'e belgesi, Afyon Eğitim Vakfı'nın desteğiyle Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen törenle verildi.

Afyonkarahisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kitap okuma rekortmeninin Afyonkarahisar'dan çıkmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Serteser, "Bu rekoru 6 yaşında 1053 kitap okuyarak kıran çocuğumuzun Afyonkarahisar'dan çıkması bizi heyecanlandırdı ve mutlu etti. Umarım Mahir Atabey tüm arkadaşlarına örnek olur ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına öncülük eder" dedi.

'BÜYÜKLERE VE KÜÇÜKLERE ÖRNEK OLDU'

Vali Mustafa Tutulmaz, Mahir Atabey'in büyüklere ve küçüklere okuduğu kitaplarla örnek olduğunu kaydederek, "Kendinden büyük bir işe girişerek, başarılı olmasını öncelikle alkışlıyoruz. Gerçekten 6 yaşındayken, 1053 kitap okuyabilmek ancak rekorla adlandırılabilirdi. Çünkü günümüzde kitap okumanın çok sınırlı olduğu bir dönemdeyiz. Mahir'imiz bu başarısıyla mahirliğini gösterdi ve bütün arkadaşlarına ve biz büyüklere örnek oldu. İnanıyorum ki kitap okumaya devam edecek ve gelecekte ya Nobel Ödülü alan bir edebiyatçı ya da çok önemli bir bilim insanı olacak. Başarısından dolayı Mahir'i ve ona destek olan ailesini tebrik ediyorum" diye konuştu.