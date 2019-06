Eskişehir’de yaşayan ve uzun yıllar kilo sorunu olan 36 yaşında 2 çocuk annesi Seda Gökmen, istediği kiloya bir türlü ulaşamayınca Diyetisyen Ayda Erken ile görüşerek sağlıklı beslenme sonucu 4 ayda 16 kilo verdi.

108 kilo ile Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Diyetisyeni Ayda Erken’e başvuran Seda Gökmen, kısa bir sürede 92 kiloya düştü. Kilo verme süreci hakkında bilgi veren Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayda Erken, Seda Gökmen’in verdiği 16 kilonun 15’ini yağdan verdiğine dikkat çekti. Ayda Erken, Seda Gökmen ile uyguladıkları programı, “Özellikle yağdan kilo vermek çok önemlidir. İlk etapta istediğimiz; beslenmenin bir düzene oturmasıydı.3 ana 3 ara öğün oluşturduk. Seda Hanım’ın tatlı sorunu da vardı. Tatlıyı yasaklamadık. Sadece bu tür yiyeceklerin hepsini bitirmek yerine tadına bakıp bırakmayı telkin ettik. Diyet yasak demek değildir. Az ve sık yiyerek her şeyden yemek temel prensiptir. Tüm besin gruplarından eşit ve dengeli almak önemli. Seda Hanım, besin grupları ve alternatiflerini öğrendi. Nasıl pişirmeli, hangi besin gruplarından ne kadar yemeli bunu öğrendi. Listeler üzerinden gitmiyoruz ve kalori takibi yapmıyoruz. Çünkü beslenme şekli hiçbir zaman aynı kalmaz. Kişinin boy ve kilosuna göre belirlenir. Daha sonra kilo verdikçe de beslenme oranları değiştirilir. Kişinin beden kitle endeksine göre alması gereken protein, karbonhidrat ve yağ oranları farklı oluyor ve beslenme de buna göre belirleniyor. Tabii ki spor da şart. Seda Hanım yoğun temposu sebebiyle yeteri kadar fırsat bulamasa da bir süre sonra direnç yaşayacak. Bu direnci de sporla kıracak. Seda Hanım şimdi yemenin değil yedirmenin keyfini yaşıyor. Tatlı mı yemek istedi 10 tane değil, 1 baklava yiyor. Bunun kafada oturması gerekiyor. Kişinin hayır diyebilmesi gerekiyor" diye anlattı.

RAMAZAN AYINDA DA KİLO VERMEYE DEVAM ETTİ

Seda Gökmen ise, “Hep bir kilo alma verme sürecim vardı. İkinci hamileliğimde 104 kilo başlayıp, 120 kilo ile doğuma girdim. Benim için çok zor bir süreçti” dedi. 1,78 boyundaki Seda Gökmen, uzun boylu olduğu için kilosunu çok göstermediğini sandığını, ancak arkadaşlarından ve ailesinden son dönemlerde aldığı uyarılardaki haklılık payını artık görmezden gelemediğini belirtti.

“Bir gün bir fotoğraf çektirdim. Orda kendimi bir kadın, bir anne gibi değil yusyuvarlak bir et yığını gibi hissettim. Dizlerim ile ilgili sağlık problemlerim de artınca benim artık acilen zayıflamam lazım dedim ve soluğu Ayda Hanım’ın yanında aldım” diye konuşan Gökmen, Ayda Erken’e Sevgililer Günü olan 14 Şubat’ta gittiğini ve kendi kendine verilecek en güzel armağanı verdiğini söyledi. Seda Gökmen, “O gün tam 108 kiloydum, şu an 92 kilodayım. Araya giren Ramazan ayı da kilo vermeme mani değildi. Ayda Hanım’ın telkinleri ile oruç tutarak da kilo vermeyi başardım” şeklinde konuştu.

“KENDİME BÜYÜK KÖTÜLÜK YAPMIŞIM”

Eski fotoğraflarına bakınca kendine çok büyük kötülük yaptığını düşündüğünü ifade eden Gökmen, “Bedenime iyi bakmadığım için kendime kızıyorum. Diz kapaklarımda oluşan ağrıların, iç organlarımdaki yağlanmanın tek sebebi aldığım kilolar. Keşke daha evvel hayatımla ilgili doğru kararı vermiş olsaydım ve beslenme stilimi düzene oturtsaydım. Benim bakmam gereken iki evladım var ve onların da annelerinin sağlıklı ve güçlü olmasına ihtiyaçları var. Mesleğim gereği de devamlı hareket halinde olmam, bedenimi aktif kullanmam gerekiyor. Şimdi kilo verdikçe kaybettiğim özgüvenim ve gücümü yeniden kazandım. İnsanın kendi bedeni ile bir kavgası olunca bunu dışarıdan fark edildiğini düşünüp kendinizi bazı şeylerden soyutlayabiliyorsunuz. Özellikle kilomun tavan yaptığı geçen yaz denize bile girmedim utancımdan "diye konuştu.

Dört aylık süreç sonunda geldiği noktayı, “Biteceği yer değil, daha önümde uzun bir yol var” diyerek tanımlayan Gökmen, “Benim için 10 kilo bile büyük bir rakamdı.10 kilo verirsem bir pasta yiyeceğim diye söz vermiştim kendime. 10 kiloya kadar gerçekten bir çatal bile tatlı yemedim. Daha sonra Ayda hanım ile 15 kilodan sonra küçük kaçamaklar yapabileceğimize karar verdik. Tabi ki yine beslenme düzenimi bozmadan. Ama şu an öyle mutluyum ki verdiğim kilolardan, elim varıp da kaçamak bile yapamıyorum." şeklinde konuştu.

HAYIR DEMEYİ ÖĞRENDİM

Sofra hazırlamayı çok seven biri olduğunu dile getiren Seda Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mutfakla aram çok iyidir. Sosyal medyayı da aktif kullanan biriyim. Ayda Hanım beni sosyal medyadan da takip ederek desteğini sürdürüyor. Arada mesaj atıp soruyor hazırladıklarımdan yiyip yemediğimi. Kendi yediklerimi de paylaşıyorum onunla. Ben hazırlarken enerjimi atıyorum ve rahatlıyorum diyorum kendisine. Etraftan duyduğum hiçbir laf beni bu işin ehli biri tarafından duyacaklarım kadar etkilemeyecekti. Beni silkeleyecek, kendimi toparlamamı sağlayacak birine ihtiyacım vardı. Bu nedenle Ayda Hanım’la yol aldığım için çok mutluyum. İlk defa kendimi bu kadar kararlı ve rahat hissediyorum. Öğün atlamadım, aç kalmadım, kilo vermek için az ve sık yedim. Diyet sürecinde beni en çok zorlayan tatlı oldu. Bu arada çok sofra hazırladım ve misafirler ağırladım ama hayır demeyi öğrendim. Yemeden yedirerek de keyif alınabileceğini anladım. Eşimle tanıştığım zamanlarda 69 kilo civarında idim. Eskiden beni hiç kilolu görmediğini belirten eşim bile eski ve yeni fotoğrafları yan yana koyunca şu anki gidişattan çok memnun. Duracağım noktayı soruyor herkes. Bunun kararını yine benim için en iyisini düşünen Ayda Hanım verecek. 70 li kilolar hayal gibi ancak ben son 4 ayda birçok hayali gerçekleştirdim onunla. Kendisine sonsuz teşekkür ederim"