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  4. 4 ayda 20 şehre gidecek! Erdoğan'dan 'kongre' için ilk talimat: Sahaya inin!

4 ayda 20 şehre gidecek! Erdoğan'dan 'kongre' için ilk talimat: Sahaya inin!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.09.2024 06:42
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre sürecinde herkesin sahada olmasını isterken, ilk talimatını da verdi: "Sahaya inin, çok çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun"

4 ayda 20 şehre gidecek! Erdoğan'dan 'kongre' için ilk talimat: Sahaya inin!

AK Parti’de yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında kongre takvimi belli olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına il, ilçe ve beldelerde işletilecek kongre sürecine ilişkin ilk talimatını verdi. Erdoğan’ın “Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun” dediği öğrenildi.

KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

MKYK toplantısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından partinin kongre süreciyle ilgili MKYK’ye kapsamlı bir sunum yapıldığını aktarmıştı.

Çelik “Ekim 2024 ile Ocak 2025 arasında belde ve ilçe kongrelerinin yapılması, Aralık 2024 ile Mart 2025 arasında il kongrelerinin yapılması, bütün bu takvimin mart ayı sonuna doğru yetiştirilmesi bekleniyor” ifadelerini kullanmıştı. Çelik, bu takvimin mart sonuna kadar yetişmesinin ardından da büyük kongrenin gerçekleşmesinin söz konusu olacağını belirtmişti.

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ERDOĞAN, 20 ŞEHRE GİDECEK

Öte yandan, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, MKYK’da alınan kararla 8. Büyük Olağan Kongre’nin hazırlıklarının başladığını söyledi.

“Kongrelerimizle aslında sadece bir kadro değişimi değil, bir anlayış değişimi ve bir bakış açısı değişimini de yapabilelim istiyoruz. Bunun için geniş bir istişareyle süreçleri yöneteceğiz” diyen Kandemir “Cumhurbaşkanı’mız özellikle büyükşehirlerin kongrelerine katılmak ve bu kongreler üzerinden Anadolu’yu turlamak istiyor. Büyükşehir kongrelerimizin muhtemelen 20’sinde Cumhurbaşkanı’mızı ağırlamış olacağız” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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