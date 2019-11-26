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4 ayda 22 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 12:05 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi Şerife Akçakoyun, kilolu olması ve arkadaş ortamında alay edilmesine kızarak 4 ayda 22 kilo verdi.Lise 2’nci sınıf öğrencisi Şerife Akçakoyun, aldığı fazla kilolarından kurtulmak için spora başladı.

Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi Şerife Akçakoyun, kilolu olması ve arkadaş ortamında alay edilmesine kızarak 4 ayda 22 kilo verdi.
Lise 2’nci sınıf öğrencisi Şerife Akçakoyun, aldığı fazla kilolarından kurtulmak için spora başladı. Okulda, fazla kilosu nedeniyle arkadaşları arasında alay konusu olduğunu söyleyen Akçakoyun, spor eğitmeni Müjgan Paçacı sayesinde yaptığı çalışmalar sonrası 4 ayda 22 kilogram zayıflamayı başardı. Kilo verince artık boydan fotoğraflar çektirdiğini söyleyen Akçakoyun, "Zor olsa da zayıflayacağıma ve başaracağıma inandım. Okul ve spor ikisi bir zor oldu ve bir ara gelmemeyi de düşündüm ancak güzel sonuçlar aldıktan sonra devam ettirmeye karar verdim. 4 ay önce 85 kilogram ile başladım ve şu anda 63 kilogram oldum. Toplam 22 kilo zayıfladım" dedi.
Zayıflamak ve sağlığına kavuşmak isteyenleri kısa sürede istediği kiloya getirdiğini söyleyen spor eğitmeni Müjgan Paçacı ise, “Şu anda Kahramanmaraş’ı hızla zayıflatıyoruz. Şerife de bunlardan biri oldu. Şerife salona ilk geldiğinde ’yapabilir miyim? Zayıflar mıyım’ diye sorular sorardı. Ama motivasyon yüksek olunca ve grupla fonksiyonel olarak çalışmalar yapınca zayıflaması daha kolay oldu. Şerife şu anda pes etmediği için hedefine ulaştı” diye konuştu.

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