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4 AYDIR ÇALIŞTIĞI OTOPARKI BÖYLE SOYDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA İstanbul'da 4 ay çalıştığı otoparkı soyarak, patronunun eski eser koleksiyonu ile müşterinin bıraktığı lüks  otomobili çalan  Gürcistan uyruklu şüpheli Gıorgı K.(34) polis tarafından yakalandı.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
İstanbul'da 4 ay çalıştığı otoparkı soyarak, patronunun eski eser koleksiyonu ile müşterinin bıraktığı lüks otomobili çalan Gürcistan uyruklu şüpheli Gıorgı K.(34) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğu ve çaldığı otomobille kaza yaparak terk ettiği belirtildi. Çaldığı eşyalarla birlikte yakalanan Gıorgı K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALIŞTIĞI OTOPARKI SOYDU
Edinilen bilgilere göre, Kuştepe'de 25 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen olayda 4 ay önce işe başladığı otoparka akşam saatlerine gelen Gıorgı K., bir süre büro olarak kullanılan bölümde kaldıktan sonra dışarı çıktı. Şüpheli dışarda bulunan diğer çalışana "Patronunun haberi var. Ben bu otomobille bir yere gidip geleceğim." diyerek müşteri Yusuf E.'nin bıraktığı araçla otoparktan ayrıldı. Olay sırasında alkollü olduğu öğrenilen Gıorgı K.'nın hareketlerinden şüphelenen çalışan, işyeri sahibi Bekir G.'yi arayarak durumu bildirdi.

ÇALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPMIŞ
İşyeri sahibinin otoparka gelmesiyle hırsızlık olayı ortaya çıktı. Bekir G.'nin otoparktaki bürosunda bulunan ve değeri yaklaşık 100 bin lira olan eski para, kol saati ve ziynet eşyalarından oluşan koleksiyonun da şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Şüphelinin çaldığı lüks otomobili kaza yaptıktan sonra terk ettiği tespit edildi. Polis kısa süre içinde Gıorgı K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık anı
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Ele geçirilen malzemeler
-Emniyetten çıkışı
-Detaylar

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