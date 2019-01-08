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'4 aydır yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 13:50 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, CHP'den belediye başkanı aday adayı olan Keramettin Yılmaz ve 4 belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu 405 kişi CHP’den istifa etti.

'4 aydır yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, CHP’den belediye başkan aday adayı olan Keramettin Yılmaz, 4 belediye meclis üyesi ve 400 kişi CHP’den istifa etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yılmaz, "Ölünceye kadar artık AK Partiliyim" dedi.

İki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan, 2014 seçimlerinde CHP'nin başkan adayı olan ve Mart 2019 seçimlerinde CHP Fethiye Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Keramettin Yılmaz, beraberindeki 4 CHP'li meclis üyesi ve 400 üyeyle birlikte partisinden istifa ettiğini açıklayarak, AK Parti'ye üye oldu. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser, Keramettin Yılmaz ile birlikte AK Parti saflarına katılan CHP'li Fethiye Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Nebioğlu, Funda Gürkan, Talat Uysal ve Ünsal Erişgen'e AK Parti rozetlerini taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve aday adaylarının hevesinin kırıldığını savunan Keramettin Yılmaz, Fethiye'nin de tek adama teslim edildiğini kaydetti. Yılmaz, "CHP'li dostlarımı, sizi üzdüğümü, bazı dostlarımı kırdığımı biliyorum. Bu bizim suçumuz değil, 6 yıldır sürekli oyalama politikası yapıldı. Fethiye, Babadağ gibi tektir ama oyun kurucu tek değildir. Siz oyunu bozdunuz. Fethiye'yi seçeneksiz bırakmak istemedim. 20 yıldır tek adama bırakmamak için bugün bunu gerçekleştiriyor. CHP'lilerle yeniden kucaklaşacağız. 6 aydır genel merkezde başını kuma gömmüşler, adaylık verecekler. Genel Başkana söylüyorum, hevesimi kırdınız. İl teşkilatı, 4 milletvekili, ilçe teşkilatı tek ses çıkmıyor. Genel merkez tabanı görmüyor. 4 aydır yalvarıyoruz. Ön seçim yapalım, kim aday çıkarsa o aday olsun dedim. Yüzümüze bakan yok. Fethiye'de yerel seçimler var. Bir Allah'ın kulu çıkıp bir cümle söyleseydi bugün CHP'liler bunu yaşamazdı. CHP'liler hiç üzülmesin, belediyede buluşacağız. Fethiye de tek bir adama teslim edildi. CHP'nin adayı yok. Biz de seçeneksiz bırakmıyoruz. 4 meclis üyesi arkadaşım ile istifa ediyoruz. İstifa dilekçesini imzalıyorum. CHP aday adaylığından da çekiliyorum" diye konuştu.

"İttifaksa Fethiye'de kuruyoruz; Cumhur İttifakı da millet ittifakı da burada" diyen Keramettin Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben kişiler üzerinden siyaset yapmam. Fethiye Belediye Başkanı olarak gidip el öperek, ittifak istemek yakışır mı? 4-5 tane aday adayı arkadaşımızın emekleri var. CHP Fethiye'de birinci parti değil mi? Fethiye'de hangi büyük proje gerçekleşti? Hani büyük başkan var da nerede hangi proje bitti? Neden bu denizde yüzemiyoruz? Fethiyeliler bedava denize girebiliyor musunuz? Fethiye'de yeni nesil belediyecilik şarttır? Fethiye'yi bu yönetimden kurtaracağız. Kimseye kırgın değilim. Üzdüğüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bugün Fethiye siyasetinin değiştiği gündür. Fethiye'de gönlüm hâlâ CHP'den aday çıkmasıdır."

"Ölünceye kadar artık AK Parti'liyim" diyen ve AK Parti'den Fethiye Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayan Yılmaz, "Fethiye Belediyesi akılla yönetilecek. Çok güzel şeyler olacak. Fethiye, Fethiyelilere yeter. 10 yıl boyunca Ölüdeniz'de yapmış olduğum belediye başkanlığında AK Parti iktidarından, AK Parti Bakanlarımızdan destek aldık. Projelerimizi AK Parti iktidarından aldığımız 11 buçuk milyon parayla yaptık. İstedik, verdiler. Fethiyeliler, büyük düşünün. Biz bunu başaracağız. AK Parti'li arkadaşlarımızdan da özür diliyorum. O arkadaşlarımız da heveslendiler ama biz hep birlikte kucaklaşacağız. Fethiye'ye hizmet getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Keramettin Yılmaz ile birlikte 400 CHP'li, partiden istifa dilekçelerini imzaladı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye CHP Toplu Istifa

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iyi yapmış adam akape de her yerde ön seçim var helal olsun
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