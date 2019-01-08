'4 aydır yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, CHP’den belediye başkan aday adayı olan Keramettin Yılmaz, 4 belediye meclis üyesi ve 400 kişi CHP’den istifa etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yılmaz, "Ölünceye kadar artık AK Partiliyim" dedi.

İki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan, 2014 seçimlerinde CHP'nin başkan adayı olan ve Mart 2019 seçimlerinde CHP Fethiye Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Keramettin Yılmaz, beraberindeki 4 CHP'li meclis üyesi ve 400 üyeyle birlikte partisinden istifa ettiğini açıklayarak, AK Parti'ye üye oldu. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser, Keramettin Yılmaz ile birlikte AK Parti saflarına katılan CHP'li Fethiye Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Nebioğlu, Funda Gürkan, Talat Uysal ve Ünsal Erişgen'e AK Parti rozetlerini taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve aday adaylarının hevesinin kırıldığını savunan Keramettin Yılmaz, Fethiye'nin de tek adama teslim edildiğini kaydetti. Yılmaz, "CHP'li dostlarımı, sizi üzdüğümü, bazı dostlarımı kırdığımı biliyorum. Bu bizim suçumuz değil, 6 yıldır sürekli oyalama politikası yapıldı. Fethiye, Babadağ gibi tektir ama oyun kurucu tek değildir. Siz oyunu bozdunuz. Fethiye'yi seçeneksiz bırakmak istemedim. 20 yıldır tek adama bırakmamak için bugün bunu gerçekleştiriyor. CHP'lilerle yeniden kucaklaşacağız. 6 aydır genel merkezde başını kuma gömmüşler, adaylık verecekler. Genel Başkana söylüyorum, hevesimi kırdınız. İl teşkilatı, 4 milletvekili, ilçe teşkilatı tek ses çıkmıyor. Genel merkez tabanı görmüyor. 4 aydır yalvarıyoruz. Ön seçim yapalım, kim aday çıkarsa o aday olsun dedim. Yüzümüze bakan yok. Fethiye'de yerel seçimler var. Bir Allah'ın kulu çıkıp bir cümle söyleseydi bugün CHP'liler bunu yaşamazdı. CHP'liler hiç üzülmesin, belediyede buluşacağız. Fethiye de tek bir adama teslim edildi. CHP'nin adayı yok. Biz de seçeneksiz bırakmıyoruz. 4 meclis üyesi arkadaşım ile istifa ediyoruz. İstifa dilekçesini imzalıyorum. CHP aday adaylığından da çekiliyorum" diye konuştu.