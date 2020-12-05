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4 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

05.12.2020 03:08 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir genç, kaçırarak evlendiği 4 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir genç, kaçırarak evlendiği 4 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra polisi arayıp işlediği cinayeti ihbar eden genç gözaltına alındı.
Olay, Yeni Mahalle 40658 Sokak’ta 7 katlı bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21.30 sıralarında polis merkezini arayan bir kişi, “Eşimle tartıştım, öldürdüm” diyerek evinin adresini verip işlediği cinayeti haber verdi. Cinayet ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, uzun süre adresi aradı, sonrasında, yeniden iletişime geçtiği kişinin “Balkonda bekliyorum” demesi üzerine adresi bulabildi. Apartman önüne geldiğinde balkondaki genci gören polis ekipleri, binanın 4’üncü katındaki daireye girdiğinde 18 yaşındaki Ece Çiçek’i boğazından bıçaklanmış vaziyette kanlar içerisinde buldu. Cinayeti işlediği iddia edilen Ece Çiçek’in kocası 21 yaşındaki Sabri Çiçek, polis tarafından gözaltına alınırken, adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatta olmadığını belirledi. Genç kadının cansız bedeni olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tartıştığı eşini bıçakla öldüren Sabri Çiçek’in Samsun’da oturduğu, 4 ay önce Ece’yi kaçırarak Beyşehir’e yerleştiği ve nikah kıyarak evlendikleri öğrenildi. Cinayeti işleyen gencin inşaatlarda işçi olarak çalıştığı da öğrenildi. Komşuları ise genç çiftin sessiz ve sakin biri olduklarını daha önce hiç tartıştıklarını duymadıklarını söyledi.

“Beni kurtarın, öldürecek beni” diye bağırdı, gelen komşuya sakin bir şekilde kapıyı açtılar
Öte yandan, cinayet olayı yaşanmadan tartışma seslerini duyan üst kat komşusu Aysel Kuru, “Beni kurtarın, öldürecek beni” diye bağırarak yardım isteyen Ece’nin evine indiğini söyleyerek, “Ancak kapıyı açtıklarında ikisi de sakindi. Genç ve yeni evli olduklarını, birbirlerini anlayışla karşılayıp tartışmamaları konusunda telkinde bulundum. Sabri Çiçek de sakin bir şekildeydi. Ece’yi yukarıya götürmek istedim ama eşi buna izin vermedi. Bunun üzerine evime çıktım” dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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