4 aylık eşini kazakla boğdu (2)

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAYINVALİDESİNİ ARAMIŞ

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4 aylık eşi Serpil Sarı'yı kazakla boğarak öldüren Ali Osman Sarı'nın olayın ardından kayınvalidesi Meryem Bekmezli'yi aradığı ancak konuşmadığı ortaya çıktı. Telefonda iletişim kurmaya çalışan Meryem Bekmezli'nin, meraklanıp evine gönderdiği oğlu Servet Bekmezli (33), "Annem beni aradı 'Bunların evine gidip bakabilir misin? Telefondan ses geliyor ama konuşmadılar' deyince eve gittiğimde olay yeri inceleme ekipleri oradaydı. Bana, ablamın öldüğünü söylediler. Daha sonra olayı öğrendiğimizde ise kazakla boğularak öldürüldüğünü öğrendik. Olay, ablamın kayınpederine beraber gitmek istemesiyle başlamış. Ali Osman, 'çarşıya gidiyorum ben' diyerek ablamı evde bırakıp babasının yanına gitmiş. Oraya da 'Serpil gelmek istemedi' diye yalan söylemiş. Sonra eve gelince 'ablam beni neden götürmedin' deyince tartışma çıkmış. Sonra olay boğazlamaya kadar gitmiş" dedi.

ÖLDÜRÜP, KAPIYI KİLİTLEMİŞ

Bekmezli, Ali Osman Sarı'nın ablasını boğarak öldürdükten sonra üzerine kapıyı kilitleyip amcasına gittiğini ardından birlikte eve geldiklerini öğrendiğini kaydederken, "Ablam, o zamana kadar hastaneye kaldırılamadan zaten ölmüş. Geçen 20 Temmuz'da evlenmişlerdi, daha 3-4 ay oldu. Ali Osman, Antalya'ya çalışmaya gitmişti ve 15-20 gün önce eve dönmüştü. Geçim sıkıntısı yönünde hiçbir sorun yoktu, zaten ablam bir şey istediği zaman karşılıyorduk. Antalya'da çalıştığı süre içerisinde eve para göndermiyormuş, babasına sürekli gönderiyormuş. Biz burada zaten gerekeni yapıyorduk, ablam bizim yanımızda da kaldı. İhtiyacını karşılıyorduk, en son sobasını aldık. Geçim sıkıntısı yoktu. Bu kadın cinayeti, devletimizin üzerine düşeni yapmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kardeşimin o kadar iyi bir insan ki çevremizde herkes bilir. Buna rağmen ona bunu yapmasını hazmedemiyoruz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kazakla boğmuş, darp etmiş, tırnaklarında deri izleri çıkmış ve eliyle de boğazlamış, en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

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