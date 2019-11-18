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4 aylık karısını boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:54 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde henüz 4 aylık eşini önce darp eden ardından da boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Düziçi Küçük Sanayi Sitesinde çalışan Osman Sarı (25) 4 ay önce Serpil Sarı (25) ile evlendi.

4 aylık karısını boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde henüz 4 aylık eşini önce darp eden ardından da boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi Küçük Sanayi Sitesinde çalışan Osman Sarı (25) 4 ay önce Serpil Sarı (25) ile evlendi. Olay günü iddiaya göre, Sarı çifti arasında evde oturdukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Osman Sarı amcasına giderek eşini önce dövdüğünü ardından da öldürdüğünü söyledi. Kavganın yaşandığı eve gelen Osman Sarı’nın yakınları Serpil Sarı’yı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Serpil Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından gözaltına alınan Osman Sarı, Düziçi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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