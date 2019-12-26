HABER
  4. 4 ayrı ikametten televizyon çalan şüphelilerden 2’si tutuklandı

4 ayrı ikametten televizyon çalan şüphelilerden 2’si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 4 farklı ikametten televizyon çalan ve polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Serdivan ilçesinde 4 farklı ikametten televizyon çalınması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 4 farklı ikametten televizyon çalan ve polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Serdivan ilçesinde 4 farklı ikametten televizyon çalınması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde 4 hırsızlık olayını da gerçekleştirilen şüphelilerin, hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtları bulunan A.K. (23), B.H. ve (19), V.Ç. (26) olduğu tespit edildi. Ekiplerce takip altına alınan ve Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de aynı araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, araçta yapılan aramalarda ise ikametlerden çalınan 2 adet televizyon ve 1 adet motorlu testere ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki gerçekleştirilen sorgularında A.K.’nın cezaevi firarisi ve önceki tarihlerde de Hendek ilçesinden çalınan bir otonun faili olduğu belirlendi. İkametlerden çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, olayla alakalı yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.K. ve B.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, V.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
Kadın emeğine belediye desteğiKadın emeğine belediye desteği
Komşu evini yaktığı iddia edilen kadına adli kontrolKomşu evini yaktığı iddia edilen kadına adli kontrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Son dakika! Kuzey Irak ve Suriye'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Son dakika! AYM'den Wikipedia kararı

AYM'den flaş Wikipedia kararı

Son dakika: Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye FETÖ'den 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.