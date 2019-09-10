HABER

4 bacaklı tavuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 08:55 | Son Güncelleme

Samsun’da bir ailenin kümesinde bulunan 4 bacaklı tavuk, görenleri hayrete düşürüyor.İlkadım ilçesinde ikamet eden Yangöz ailesi, evlerinin bahçesinde tavuk, horoz, ördek, kaz ve birkaç evcil hayvan daha besliyor.

4 bacaklı tavuk

Samsun’da bir ailenin kümesinde bulunan 4 bacaklı tavuk, görenleri hayrete düşürüyor.
İlkadım ilçesinde ikamet eden Yangöz ailesi, evlerinin bahçesinde tavuk, horoz, ördek, kaz ve birkaç evcil hayvan daha besliyor. Yangöz ailesinin beslediği onlarca tavuk arasından bir tanesi ise dünyadaki milyonlarca tavuktan ayrılıyor. Yangöz ailesinin civcivken aldığı tavuğun 2 bacak yerine 4 adet bacağı bulunuyor. Tavuğun sahibi 12 yaşındaki Barış Yangöz tarafından ‘Beyaz Pençe’ adı verilen tavuk, diğer tavukların arasında 4 bacağıyla beraber geziyor.

"Tavuğa 4 bacağı olduğu için Beyaz Pençe adını koydum”
4 bacaklı tavuğu diğer tavuklardan daha çok sevdiğini dile getiren Barış Yangöz, “Tavuğumu çok seviyorum. 4 adet bacağı olduğu için ona Beyaz Pençe adını koydum. Onu satmayı kesinlikle düşünmüyorum. Ölene kadar onu besleyeceğim” dedi.

“4 bacaklı tavuk var dediler, inanmadım”
Tavuğu gören babaanne Yangöz ve vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, “Daha önce böyle 4 bacaklı bir tavuk görmedik. Çocuklar bana tavuğun 4 bacaklı olduğunu söylediler ama ben inanmamıştım. Gerçekten de 4 bacaklıymış. Ama oluyormuş demek ki. Görmediğimiz şeyleri görmeye başladık. Bu tavuğun da ayrı bir güzelliği var. Arka ayakları kısa olduğu için ön bacakları üstünde yürüyebiliyor” diye konuştu.

4 bacaklı tavuk

4 bacaklı tavuk

4 bacaklı tavuk

PARTNERUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladıUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladı
Ay, Kova burcuna geçiyor!Ay, Kova burcuna geçiyor!
(Özel) Bursa’da 1440 otobüse güvenlik kamerası ve online takip geliyor(Özel) Bursa’da 1440 otobüse güvenlik kamerası ve online takip geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Kadın'da Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Kadın'da Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında aranan astsubay Eskişehir'de yakalandı

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Günlük burç yorumları 10 Eylül Salı - Ay, Kova burcuna geçiyor!

Ay, Kova burcuna geçiyor!

Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Şafak vakti dev operasyon! 500 polis katıldı

Bursa'da korkunç kaza!

TIR’ın altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Son dakika: Diyarbakır ve Mardin'de PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 2 ilde darbe

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili önemli açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.