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4- Bahçeli: Yunanistan'ın 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

(Görüntülü)4- Bahçeli: Yunanistan'ın 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim

(Görüntülü)4- Bahçeli: Yunanistan'ın 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bayramlaşma...CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bayramlaşma...
Bahçeli: Yunanistan'ın 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederimBahçeli: Yunanistan'ın 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim
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