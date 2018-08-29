4 bin 130 rakımlı dağda, buzul gölü kıyısında kahvaltı keyfi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, bazı vatandaşlarla birlikte terörden temizlenen 4 bin 130 rakımlı Cilo-Sat dağlarına çıkarak, buzul gölünün kıyısına masa kurup, kahvaltı yaptı.
Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, bazı vatandaşlarla birlikte ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki İkiyaka bölgesinde bulunan 4 bin 130 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Özcan ve beraberindekiler, bir dönem terörle anılan bölgede piknik yaptı. Geceyi Cilo Dağı'nda kurdukları çadırda geçiren Başkan Yardımcısı Özcan, sabah da buzul gölü kıyısına masa kurup, vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı.
Başkan Yardımcısı Özcan, Cilo dağlarının görülmeye değer bir bölge olduğunu, herkesi bölgeyi keşfetmeye beklediklerini söyledi.
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