4 bin 500 yıllık olduğu sanılan taşlar aslında...

İngiltere'de 4 bin 500 yıl öncesi ait taş yapılardan oluşan Stonehenge, dünyanın en ünlü anıtları arasında. İskoçya'da da benzer taşlar keşfedilmişti.

4 bin 500 yıllık olduğu sanılan taşlar 20 yıllık çıktı

Geçtiğimiz yıl söz konusu taşlar üzerine çalışmalar yürüten arkeologlar, binlerce yıllık bir anıt keşfettiklerini belirterek İskoçya’ya önemli bir tarihi eser kazandırdıklarını düşünüyorlardı.

Arkeolog Neil Ackerman da bu taşların da en az 4 bin 500 yıllık olduğunu belirtmişti.

İskoçya tarihi için büyük heyecan uyandıran taşlar incelemeye alındı.

Ancak sitede arkeologların yoğun çalışmalar yürüttüğünü gören bir köylü, arsanın eski sahibi olduğunu ve taşları kendisinin taşıdığını iddia etti.

Daha sonra yapıtın düşünüldüğü gibi 4 bin 500 yıl öncesine ait değil 1990’lı yılların ortasında diğer sitelerden esinlenmiş bir kopya olduğu anlaşıldı.

Ayrıca taşların altından alınan toprak örnekleri sonrasında ilk radyokarbon testleri taşların binlerce yıllık geçmişinin olmadığını kanıtladı.