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4 bin 534 nüfuslu mahallenin rakipsiz bayan muhtar adayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:54 | Son Güncelleme

Samsun’da 4 bin 534 nüfuslu 3 bin 180 seçmenin bulunduğu Ulugazi Mahallesi’nin tek muhtar adayı olan Filiz Kavalcı’ya geçmiş seçimlerde olduğu gibi yine rakip çıkmadı.Samsun’un merkez İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde 4 dönemdir muhtar olan Filiz Kavalcı’ya geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de rakip çıkmadı.

4 bin 534 nüfuslu mahallenin rakipsiz bayan muhtar adayı

Samsun’da 4 bin 534 nüfuslu 3 bin 180 seçmenin bulunduğu Ulugazi Mahallesi’nin tek muhtar adayı olan Filiz Kavalcı’ya geçmiş seçimlerde olduğu gibi yine rakip çıkmadı.
Samsun’un merkez İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde 4 dönemdir muhtar olan Filiz Kavalcı’ya geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de rakip çıkmadı. Başka mahallelerden 10-15 muhtar adayları yarışırken Filiz Kavalcı mahallenin tek muhtar adayı olarak seçimlere katıldı. Sadece kendi attığı oyla bile muhtar seçilecek olan Filiz Kavalcı, "1999 yılında ilk muhtar seçilmiştim. 4 dönemdir Ulugazi Mahallesi muhtarıyım. 3 bin 180 oy kullanan seçmenimiz var. Şu an tek adayım. İnşallah kazanacağımız gibi gözüküyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olur İnşallah" dedi.
Muhtar Filiz Kavalcı mahallesinde oy kullanan vatandaşlar ile seçmen sandık görevlilerine pide ve su ikram etti.

4 bin 534 nüfuslu mahallenin rakipsiz bayan muhtar adayı

4 bin 534 nüfuslu mahallenin rakipsiz bayan muhtar adayı

4 bin 534 nüfuslu mahallenin rakipsiz bayan muhtar adayı

4 bin 534 nüfuslu mahallenin rakipsiz bayan muhtar adayı

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