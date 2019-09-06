HABER

4 bin alabalık yavrusu suyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

Rize’nin İkizdere ilçesinde kırmızı pullu alabalık neslini artırmak amacıyla 4 bin balık yavrusu dereye bırakıldı.İkizdere Kaymakamlığının girişimleri ile 4 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu İkizdere Çamlık bölgesinde dereye salındı.

4 bin alabalık yavrusu suyla buluştu

Rize’nin İkizdere ilçesinde kırmızı pullu alabalık neslini artırmak amacıyla 4 bin balık yavrusu dereye bırakıldı.
İkizdere Kaymakamlığının girişimleri ile 4 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu İkizdere Çamlık bölgesinde dereye salındı. Orman içi sularda doğal ve endemik alabalık türlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla İkizdere İlçe Tarım Müdürü Murat Kutluk’un talebi üzerine 4 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunun dereye salım işlemi gerçekleştirildi. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, “Orman içi sulardaki tabii alabalık popülasyonlarının artırılarak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak bu proje ile bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu ve gen kaynakların korunması hedefleniyor” dedi.
Rize’nin balık üretimi açısından ciddi iç sulara sahip olduğunu belirten Kaymakam Seyhan, “Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeli ve bu tür projeleri daha da arttırmalıyız. Çünkü dünyada ciddi bir balık pazarı var. Sahip olduğumuz doğal imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bu pazarda hak ettiğimiz noktaya gelmeliyiz. Gerçekleştirilen bu projelerle derelerimizin eski zamanlarda olduğu gibi alabalık açısından zengin hale gelebilmesi amaçlanırken, bununla birlikte bilinçsiz avlanmaların da önüne geçmeliyiz. Gerek denizlerimizde gerekse iç sularda avlanırken uymamız gereken kurallar var. Bu kuralların uygulanması noktasında gerekli hassasiyeti hepimizin göstermesi gerekir” ifadelerini kullandı.
6 aylık 4-5 gram ağırlığındaki kırmızı pullu alabalık yavrularının Çamlık Deresi’ne bırakıldığı programa İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Rize Orman İşletme Müdürü Abdi Ekşi, İkizdere İlçe Tarım Müdürü Murat Kutlu, Orman İşletme şefleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar teknik elemanları katıldı.

4 bin alabalık yavrusu suyla buluştu

4 bin alabalık yavrusu suyla buluştu

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
İki yaka, dostluk sergisinde buluştuİki yaka, dostluk sergisinde buluştu
Çocukların güvenliğini "Su ve Arkadaşları Güvende" kitabıyla anlattıÇocukların güvenliğini "Su ve Arkadaşları Güvende" kitabıyla anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli TEM'de TIR devrildi! Yol bir saat trafiğe kapandı

TEM'de TIR devrildi! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Mersin'de acı olay... Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

İstanbul Valiliği'nden 2019-2020 eğitim öğretim yılı için güvenlik önlemleri

İstanbul'da yeni dönem için güvenlik önlemleri alındı

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.