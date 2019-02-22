HABER

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Manisa 1.

Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında acemi eğitimlerini tamamlayan 4 bin 789 komando er yemin ederken, törene 31 bin 713 kişinin katıldı.
Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında 1999/1 tertip acemi komando erlerin yemin töreni gerçekleştirildi. 31 bin 713 kişinin katıldığı törende ailelere Türk bayrağı, şapka hediye edilirken, sıcak çorba, meyve suyu, kuru üzüm, mesir lokumu, çay ikram edildi.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 7 asker ile daha önce aynı kışlada vatani hizmetini yapan 24 baba ve dedeye belgeleri Vali Deniz ile Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Kıdemli Albay Güven Dere tarafından verildi. Daha sonra konuşmasını yapan Albay Dere, komando askerilerin yeminlerinin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, vatana ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Konuşmanın ardından yemin eden komandolar “Harmandalı” türküsü eşliğinde zeybek oynadı. Komandolar tüfekli gösterilerinde ise nefesleri kesti. Sergilenen komando dövüş gösterimi sonunda ise insandan kule oluşturan ve zirvede Türk bayrağı açan komandolar uzun süre alkışlandı. Gösterilerin sonrasında 4 bin 789 komando marşlar eşliğinde tören geçişi yaptı. Tören sonrası farklı illerden gelen aileler çocuklarıyla buluşarak, özlem giderdi. Bazı asker ve aileleri sevinç gözyaşı döktü.
Törene, Manisa Valisi Ahmet Deniz, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, protokol üyeleri ve çok sayıda asker ailesi katıldı.

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkutan görüntü! Orta Anadolu tehdit altında

Korkutan görüntü! Orta Anadolu tehdit altında

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbullular bu geceye ve yarına dikkat (Kar yağışı ne zaman?)

İstanbullular dikkat! Bu geceden itibaren...

Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri!

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.