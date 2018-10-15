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4 bin lira alacağı için arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan iki arkadaştan Ali İhsan O.

4 bin lira alacağı için arkadaşını öldürdü

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan iki arkadaştan Ali İhsan O. (36), sezonluk olarak iş yerini kiraladığı arkadaşı Mehmet Ayaydın'ı (45), 4 bin liralık alacak yüzünden çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, olaydan sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Yazı Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Ali İhsan O., bir süre önce arkadaşı Mehmet Ayaydın'ın büfesini sezonluk 20 bin liraya kiraladı, 10 bin liralık ödeme yaptı. Sonradan vazgeçen Ali İhsan O., yaptığı ödemenin 6 bin liralık kısmını geri alabildi. İki arkadaş daha sonra ortak bir tanıdıklarının düğününde karşılaştı. Konu yüzünden ikisi arasında tartışma başladı. Çevredekiler araya girince Ayaydın, eşiyle birlikte düğünden ayrılarak evine gitti. Ali İhsan O. ise, iddiaya göre, yanındaki 2 kişiyle Ayaydın'ın evine giderek görüşmek istedi. Ali İhsan O. ile Ayaydın, tekrar düğün yerine gitti. Burada başlayan konuşma, bıçaklı kavgaya döndü. Ali İhsan O., Mehmet Ayaydın'ı sol bacağı ile kasığından bıçakladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Ayaydın'ı ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Ayaydın, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilirken, yolda öldü. Ali İhsan O. jandarma tarafından gözaltına alındı, işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi.

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4 bin lira alacağı için arkadaşını öldürdü4 bin lira alacağı için arkadaşını öldürdü4 bin lira alacağı için arkadaşını öldürdü

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