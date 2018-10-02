HABER

4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarmanın yaptığı kaçakçılık operasyonunda yaklaşık 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarmanın yaptığı kaçakçılık operasyonunda yaklaşık 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde A.B. isimli bir kişinin yasa dışı yollardan içki üretip piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. A.B.'nin adresindeki ahıra dün operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 4 bin litre kaçak şarap ile şarap üretiminde kullanılan sıkma makinesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.B.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
'Çingene Kız'ın eksik parçaları yeniden Gaziantep'e getiriliyor'Çingene Kız'ın eksik parçaları yeniden Gaziantep'e getiriliyor
Sokakta yumrukladığı eşinin boğazına bıçak dayadıSokakta yumrukladığı eşinin boğazına bıçak dayadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Bir adımla ölümden kurtuldular

Bir adımla ölümden kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.