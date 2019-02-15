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4 bin polisle yapılan 'Narko Timsah' operasyonuna 121 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

BURSA'da 3 gün önce 4 bin polisle gerçekleştirilen 'Narko Timsah' operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 bin polisle yapılan 'Narko Timsah' operasyonuna 121 tutuklama

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 3 gün önce 4 bin polisle gerçekleştirilen 'Narko Timsah' operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat günü, 4 bin polisle kentte bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonu düzenledi. Özel harekat polisi, 5 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, kent merkezi ile 17 ilçede, yüzlerce adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon kapsamından ev, iş yerleri araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 206 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 206 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 121'i uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı, 85 kişiye ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

4 bin polisle yapılan 'Narko Timsah' operasyonuna 121 tutuklama4 bin polisle yapılan 'Narko Timsah' operasyonuna 121 tutuklama4 bin polisle yapılan 'Narko Timsah' operasyonuna 121 tutuklama4 bin polisle yapılan 'Narko Timsah' operasyonuna 121 tutuklama

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