HABER

4 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 4 bin Suriyeli, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı.

4 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 4 bin Suriyeli, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı.
Kilis Valiliği'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı için Suriye'ye gitti. Bu hafta başında yeniden dönmeye başlayan Suriyelilerden yaklaşık 4 bini şu ana kadar geri döndü. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapıldıktan ve yanlarındaki eşyalar arandıktan sonra Türkiye'ye geçişlerine izin verilen Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını ancak rejimin İdlib'e yönelik operasyonuyla endişe içerisinde olduklarını ifade etti. Bayram için giden Suriyelilerin 31 Aralık’a kadar dönmeleri gerektiği belirtildi.

​FOTOĞRAFLI

4 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü4 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü4 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü4 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
Mehmet Besimoğlu, 5 yıl boyunca Rumlara casusluk yapmışMehmet Besimoğlu, 5 yıl boyunca Rumlara casusluk yapmış
Çocuklarıyla ortadan kaybolduÇocuklarıyla ortadan kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı

'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de ikinci estetik ölümü! İngiliz kadının ardından şimdi de...

İzmir'de ikinci estetik ölümü! İngiliz kadının ardından şimdi de...

Düğünde dehşet! Karşılıklı oynadığı kardeşini böyle vurdu

Düğünde dehşet! Karşılıklı oynadığı kardeşini böyle vurdu

Aladağ'daki yurt yangını davasında tahliye kararı

Aladağ'daki yurt yangını davasında tahliye kararı

İşte Fatih Portakal'ın ekranlara döneceği tarih

İşte Fatih Portakal'ın ekranlara döneceği tarih

Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.