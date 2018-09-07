4 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 4 bin Suriyeli, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı.
Kilis Valiliği'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı için Suriye'ye gitti. Bu hafta başında yeniden dönmeye başlayan Suriyelilerden yaklaşık 4 bini şu ana kadar geri döndü. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapıldıktan ve yanlarındaki eşyalar arandıktan sonra Türkiye'ye geçişlerine izin verilen Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını ancak rejimin İdlib'e yönelik operasyonuyla endişe içerisinde olduklarını ifade etti. Bayram için giden Suriyelilerin 31 Aralık’a kadar dönmeleri gerektiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
İngiliz bisikletli gezgin, Türkiye’de yaşadığı tacizi anlattı
Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız
Trafikte tartıştığı kişiyi evine kadar takip edip öldürmüştü! Savunması şoke etti
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum