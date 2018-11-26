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4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

Mısır'ın El-Uksur ilinde 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu.

4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nil Nehri'nin batı yakasında 4 bin yıllık firavun mezarı bulunduğu belirtildi.

Mezarın Tanrı Amon'un eşi Mut'un tapınağında mumyalama işleminden sorumlu din adamı Thaw Rakht If'e ait olduğu kaydedildi.

Mezarın duvarlarında aileden bazı isimlerin yazılı olduğu, içinde de 2 tabut ve 2 ahşap heykelin yer aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca arkeolojik keşifte Amon Tapınağı Vekili görevinde bulunan "Huri" isimli kişiye ait bir mumyanın daha bulunduğu ifade edildi.

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mısır Firavun mezar 4 bin yıl amon

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