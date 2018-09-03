TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu başladı.
Sahil Marina alanında düzenlenen törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu yılki Bisanthe Taş Heykel Sempozyumuna 9 ülkeden 10 sanatçının katıldığını söyledi.
Sempozyumu bir marka haline getirmek istediklerini belirten Eşkinat, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ve teması Tarih Boyunca Üzüm ve İnsan. Her geçen yıl üzerine koyarak ilerleyen ve kentimizi Bisanthe markası ile dünyada başarı ile temsil eden sempozyumumuz, bu yıl da yine geçmiş yılların üzerine yenilikler getirdi. Bu yıl Taş Heykel Sempozyumu’nun yanı sıra Genç Bisanthe Umut Vaat Eden Heykeltıraş heykel yarışmasının ilkini düzenledik." diye konuştu.
Eşkinat, sempozyuma katılan sanatçıların jüri tarafından seçildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sonuçları sempozyumun kapanış töreninde açıklayacak ve eser sahiplerine ödüllerini takdim edeceğiz. Küratörümüz Nermin Sözen başta olmak üzere, bu yıl misafirimiz olan tüm sanatçılarımıza, bugün açılışımızda bizimle birlikte olan milletvekilimiz İlhami Özcan Aygun’a ve emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sempozyumun kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
Etkinlik 26 Eylül'e kadar devam edecek.
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