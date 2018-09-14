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"4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen sempozyum, devam ediyor - Heykeltıraş Malik Bulut: - "Heykel olmayan bir kent düşünülemez. Şehirleri şehir yapan oranın tarihi, kültürü, sanatı ve heykelleridir. Eski Avrupa'da ilk olarak heykeller yapılıp daha sonra kentler o heykellerin etrafına kuruluyordu"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu" devam ediyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen sempozyuma katılan heykeltıraşlar, eserlerinde üzüm ve insan temalı çalışmalar yürütüyor.

Sempozyumda yer alan Heykeltıraş Malik Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür uluslararası organizasyonlarda farklı ülke ve kültürlerden sanatçılarla çalışma imkanı bulduklarını söyledi.

Bulut, heykeltıraşlar için bu tür sempozyumların çok değerli olduğunu belirterek, "Bu yıl sempozyumun dördüncüsü düzenleniyor ve yine farklı ülkelerden sanatçılar burada. Bu tür etkinlikler Tekirdağlılar için çok büyük bir şans. Ben eserimde üzüm ile insan ilişkisi ile şekillenen amforayı ele aldım. Tarihten bu yana insan ve üzüm arasındaki bağ ile farklı bir kültür doğmuştur. Üzüm de zamanla farklı ihtiyaçları ortaya çıkarttı. Üzümü taşıma, koruma ve işleme ihtiyaçları gibi." dedi.

Farklı kültürlerden sanatçılarla çalışmanın kendilerine farklı bakış açıları kazandırdığını aktaran Bulut, "Bence her şey ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkıyor. Sanat da bir ihtiyaç sonucu doğmuştur. Heykel sanatı tarihe iz bırakma ve geleceğe aktarma bakımından çok önemli. Heykeller şehirlerin bir ağırlığıdır. O şehrin tamamlayıcı ögeleridir." diye konuştu.

Bulut, Tekirdağ'ın kültür sanat anlamında örnek bir kent olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Heykel olmayan bir kent düşünülemez. Şehirleri şehir yapan; oranın tarihi, kültürü, sanatı ve heykelleridir. Eski Avrupa'da, ilk olarak heykeller yapılıp daha sonra kentler o heykellerin etrafına kuruluyordu. Tekirdağ sanat konusunda örnek bir şehir. Her köşesinde heykeller mevcut. Şehirler heykellerle güzelleşiyor. Heykel kente farklı bir hava katıyor. İnsanların gözüne de hitap ederek, o şehrin kültürünü gelecek kuşaklara da aktarıyor."

"4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu", 26 Eylül'de düzenlenecek sergi açılış töreniyle sona erecek.

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Bisanthe Malik Bulut Sempozyum taş heykel Tekirdağ

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