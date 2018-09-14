TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu" devam ediyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen sempozyuma katılan heykeltıraşlar, eserlerinde üzüm ve insan temalı çalışmalar yürütüyor.

Sempozyumda yer alan Heykeltıraş Malik Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür uluslararası organizasyonlarda farklı ülke ve kültürlerden sanatçılarla çalışma imkanı bulduklarını söyledi.

Bulut, heykeltıraşlar için bu tür sempozyumların çok değerli olduğunu belirterek, "Bu yıl sempozyumun dördüncüsü düzenleniyor ve yine farklı ülkelerden sanatçılar burada. Bu tür etkinlikler Tekirdağlılar için çok büyük bir şans. Ben eserimde üzüm ile insan ilişkisi ile şekillenen amforayı ele aldım. Tarihten bu yana insan ve üzüm arasındaki bağ ile farklı bir kültür doğmuştur. Üzüm de zamanla farklı ihtiyaçları ortaya çıkarttı. Üzümü taşıma, koruma ve işleme ihtiyaçları gibi." dedi.

Farklı kültürlerden sanatçılarla çalışmanın kendilerine farklı bakış açıları kazandırdığını aktaran Bulut, "Bence her şey ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkıyor. Sanat da bir ihtiyaç sonucu doğmuştur. Heykel sanatı tarihe iz bırakma ve geleceğe aktarma bakımından çok önemli. Heykeller şehirlerin bir ağırlığıdır. O şehrin tamamlayıcı ögeleridir." diye konuştu.