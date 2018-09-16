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"4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 10:47 | Son Güncelleme

Sempozyuma Macaristan'dan katılan heykeltıraş, üzüm hasadını eserine yansıtacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu" devam ediyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen sempozyuma katılan heykeltıraşlar, üzüm ve insan temalı çalışmalar yürütüyor.

Sempozyuma Macaristan'dan katılan heykeltıraş Beata Rostas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Türkiye'de çok kez bulunduğunu ve çeşitli sempozyumlara katıldığını söyledi.

Rostas, farklı ülkelerden sanatçılarla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eserimde bir kadınla bir üzümün sarılmasını işliyorum. Kadın üzüm seven insandır. Tekirdağ'da çok güzel üzüm bağları var. Üzümlerin tadı da çok güzel." diye konuştu.

Güzel üzüm bağlarına sahip Tekirdağ'da üzüm ve insan temalı bir sempozyumda yer almanın anlamlı olduğunu belirten Rostas, "Sempozyumlar sanatçılar, heykeltıraşlar için özel zamanlardır. Çünkü sanatçı tek başına çalışmıyor. Burada diğer arkadaşlarla çalışıyoruz. Burada heyecan, adrenalin çok yüksek. Burada eğlenerek, birbirimizi motive ederek eserlerimizi oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu, 26 Eylül'de düzenlenecek sergi açılış töreniyle sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bisanthe Sempozyum taş heykel Tekirdağ

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