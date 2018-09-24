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"4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

"4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu" devam ediyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen sempozyuma katılan heykeltıraşlar üzüm ve insan temalı çalışmalarında sona yaklaştı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumda yer alan heykeltıraşların çalışmalarında sona geldiğini söyledi.

Eşkinat, farklı ülke sanatçılarını Tekirdağ'da en iyi şekilde misafir ettiklerini ifade ederek, "Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu, Uluslararası Heykel Sempozyumları Birliği listesine Türkiye'den alınan ilk sempozyum. Son derece başarılı gitti bu yıl. Her yıl giderek daha nitelikli eserler ortaya çıkmaya başladı. Her yıl katılım daha da artıyor. Sonunda ortaya çıkan eserler şehrimizi süslemeye devam edecek." dedi.

Sempozyumun küratörü Nermin Sözel de bu yıl da sempozyumda çok anlamlı eserlerin ortaya çıktığını aktardı.

Sözel, ortaya çıkacak eserlerin kenti süsleyeceğini dile getirerek, "Tarih boyunca üzüm ve insan temalı heykellerde son aşamaya gelindi. Çok az eksikliler kaldı sanatçılarımız onları tamamlayacak ve çarşamba günü düzenlenecek törenle sempozyum sona erecek." diye konuştu.

Sempozyum sonunda ortaya çıkacak eserler, Süleymanpaşa ilçesinde belediye tarafından uygun görülen alanlara yerleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bisanthe Sempozyum taş heykel Tekirdağ

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