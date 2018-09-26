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"4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:04 | Son Güncelleme

"4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu" sona erdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu" sona erdi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen sempozyuma katılan 8 heykeltıraş, üzüm ve insan temalı çalışmalarını tamamladı.

Dünyaca ünlü sanatçılar tarafından yapılan heykeller, belediye tarafından şehrin belirlenen noktalarına yerleştirilecek.

Sahil dolgu alanında yapılan kapanış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, belediye olarak sanat faaliyetlerini her yıl daha da büyüterek sürdürdüklerini söyledi.

Eşkinat, sempozyumda çok anlamlı eserlerin ortaya çıktığını ifade ederek, "Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu her geçen yıl daha da güçlendi. Hem sanat kariyerleri olarak, hem davranış biçimi olarak, hem de sanata kattıkları estetik gücü olarak çok önemli sanatçılarla çalıştık." dedi.

Sanatçıların Tekirdağ'a çok güzel 8 eser kazandırdığını ifade eden Eşkinat, "Sempozyumda sanatçılar uzun süre bir arada çalıştığı için aile haline geliyorlar. O yüzden bu kapanışlar biraz da buruk oluyor. Bu kapanışların ardından her ülkede Süleymanpaşa'nın bir temsilcisi, bir sanat elçisi oluyor. Süleymanpaşa Belediyesi, uluslararası platformda da ciddi çalışmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.

Eşkinat, sempozyum kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen "Genç Bisanthe Umut Veren Heykeltıraş Heykel Yarışması"nın bundan sonra her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirileceğini bildirdi.

Sempozyumun koordinatörü Nermin Sözel de sempozyumu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Sempozyum geleneksel hale geldi. Artık oturmuş ve dünya sıralamasında yeri olan bir sempozyum haline geldi. Bizim için bu çok mutluluk verici bir durum. Her sene çıtayı yükselterek devam ediyoruz. Her sene daha da iyi oluyoruz." görüşünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından sempozyuma katılan sanatçılara sertifika verildi.

Sempozyum kapsamında düzenlenen "Genç Bisanthe Umut Veren Heykeltıraş Heykel Yarışması"nda dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.

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Sempozyum taş heykel Tekirdağ

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