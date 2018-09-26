TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu" sona erdi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen sempozyuma katılan 8 heykeltıraş, üzüm ve insan temalı çalışmalarını tamamladı.

Dünyaca ünlü sanatçılar tarafından yapılan heykeller, belediye tarafından şehrin belirlenen noktalarına yerleştirilecek.

Sahil dolgu alanında yapılan kapanış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, belediye olarak sanat faaliyetlerini her yıl daha da büyüterek sürdürdüklerini söyledi.

Eşkinat, sempozyumda çok anlamlı eserlerin ortaya çıktığını ifade ederek, "Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu her geçen yıl daha da güçlendi. Hem sanat kariyerleri olarak, hem davranış biçimi olarak, hem de sanata kattıkları estetik gücü olarak çok önemli sanatçılarla çalıştık." dedi.

Sanatçıların Tekirdağ'a çok güzel 8 eser kazandırdığını ifade eden Eşkinat, "Sempozyumda sanatçılar uzun süre bir arada çalıştığı için aile haline geliyorlar. O yüzden bu kapanışlar biraz da buruk oluyor. Bu kapanışların ardından her ülkede Süleymanpaşa'nın bir temsilcisi, bir sanat elçisi oluyor. Süleymanpaşa Belediyesi, uluslararası platformda da ciddi çalışmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.