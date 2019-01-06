HABER

4. Bodrum Hamsi Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

Festivalde, 3 ton hamsi pişirilip dağıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Hamsi Festivali"nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince, birlik, beraberlik ve dayanışmanın arıtılmasının yanı sıra Karadeniz yöresinin kültürünün tanıtılması amaçlanan etkinlik düzenlendi.

İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, ücretsiz dağıtılan ekmek arası hamsiyi almak isteyen ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu.

Meydana kurulan ocaklarda mısır unuyla pişirilen 3 ton hamsiyi vatandaşlara dağıtmaya çalışan görevliler, etkinlikte yoğun çaba harcadı.

İlçede yaşayan Karadenizliler ve ziyaretçiler, yöre sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte, kemençe ve tulum eşliğindeki hareketli müziklerle horon oynayıp eğlendi. Etkinlik alanında kurulan stantlarda ise Karadeniz'in yöresel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Festivalde, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a Trabzon yazılı rozet takılarak fahri Trabzonsporlu ilan edildi.

Belediye Başkanı Kocadon, festivalde yaptığı konuşmada, her yörenin örf, adet ve kültürü olduğunu, bunlara sahip çıkmanın topluma sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Çelik ise festivalde kendilerini yalnız bırakmayanlara ve destek olanlara teşekkür etti.

Derneğin Genel Sekreteri Yener Çelik de festival katılan vatandaşlara 3 ton hamsi hazırlanarak ikram edildiklerini anlattı.

Bodrum'da ve Türkiye'nin farklı illerinden yaşan vatandaşların da etkinliğe katıldığını belirten Çelik, "Bodrum'da 20 bin dolayında Karadenizli yaşayor. Kültürümüzü burada tanıtma fırsatı bulduk. Karadenizlilerin memleket özlemini biraz da olsa giderebilmek için derneğimiz yıllardır bu tür etkinlikler düzenliyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk içerisinde bugünleri yaşamamız gerekir." dedi.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

PARTNERHastalığını duyunca çok şaşıracaksınız!Hastalığını duyunca çok şaşıracaksınız!
Paralı poşeti protesto için markete eşekle geldiler (2)Paralı poşeti protesto için markete eşekle geldiler (2)
Hamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdiHamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 ton hamsi dağıtımı bodrum Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğİ Hamsi Hamsi Festivali Muğla

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması

AKOM uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

Uludağ doldu taştı!

Uludağ doldu taştı!

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Yerel seçimlere günler kala çok konuşulacak telefon görüşmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.