4. Bodrum Hamsi Festivali

İlçede yaşayan Karadenizliler ve ziyaretçiler, yöre sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte, kemençe ve tulum eşliğindeki hareketli müziklerle horon oynayıp eğlendi. Etkinlik alanında kurulan stantlarda ise Karadeniz'in yöresel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince, birlik, beraberlik ve dayanışmanın arıtılmasının yanı sıra Karadeniz yöresinin kültürünün tanıtılması amaçlanan etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkanı Kocadon, festivalde yaptığı konuşmada, her yörenin örf, adet ve kültürü olduğunu, bunlara sahip çıkmanın topluma sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Çelik ise festivalde kendilerini yalnız bırakmayanlara ve destek olanlara teşekkür etti.

Derneğin Genel Sekreteri Yener Çelik de festival katılan vatandaşlara 3 ton hamsi hazırlanarak ikram edildiklerini anlattı.

Bodrum'da ve Türkiye'nin farklı illerinden yaşan vatandaşların da etkinliğe katıldığını belirten Çelik, "Bodrum'da 20 bin dolayında Karadenizli yaşayor. Kültürümüzü burada tanıtma fırsatı bulduk. Karadenizlilerin memleket özlemini biraz da olsa giderebilmek için derneğimiz yıllardır bu tür etkinlikler düzenliyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk içerisinde bugünleri yaşamamız gerekir." dedi.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

