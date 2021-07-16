4 boynuzlu 'Bereket' 10 bin liraya satışta: Pahalı ama görüyorsunuz ki farklı bir koç

İmamoğlu ilçesinde besicilik yapan Mikail Satılmış, bayram öncesi Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki kurbanlık pazarında çadırını kurdu. Satılmış’ın kurbanlıkları arasındaki 4 boynuzlu koç ise görenleri şaşkına çeviriyor. 'Bereket' ismini verdiği koçun 4 boynuzu olduğunu 5 aylıkken fark ettiğini söyleyen Satılmış, bugüne kadar ona gözü gibi baktığını belirtti.

''PAHALI AMA GÖRÜYORSUNUZ Kİ FARKLI''

Yaklaşık 15 yıldır besicilik yaptığını kaydeden Satılmış, doğduğu günden bu yana 'Bereket'i birçok kişinin satın almak istediğini, fakat kabul etmediğini söyledi. Bu yıl ise Kurban Bayramı’nda alıcısını bulması için pazara getirdiğini belirten Satılmış, “Bereket, sahibini arıyor. Kime nasipse onun olacak. Fiyatını soranlar oluyor. 10 bin lira civarında satmayı düşünüyoruz. Pahalı ama görüyorsunuz ki farklı bir koç. Adı gibi bereketli bir koç. Yakında satılacağını düşünüyorum” dedi.



