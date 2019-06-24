HABER

"4. Büyük Bozkır Sosyal Bilimler Forumu" Nur Sultan'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 09:19 | Son Güncelleme

"4. Büyük Bozkır Sosyal Bilimler Forumu" Nur Sultan'da başladı

NUR SULTAN (AA) - Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından düzenlenen "4. Büyük Bozkır Sosyal Bilimler Forumu", Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da başladı.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali başkanlığında gerçekleşen forumun açılış törenine Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aytmagambetov, Moğolistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Oçirbat Puntsalmaagiyin, Kırgızistan'ın ilk Meclis Başkanı Medetkan Şerimkulov, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Azerbaycan'ın ilk Başbakanı Hasan Hasanov, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Oğuz Öcal'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Moğolistan, Hindistan ve Rusya'nın aralarında bulunduğu 20 ülkeden 250'e yakın Türkolog ve bilim adamı katıldı.

Gün boyunca 6 oturum yapılacak forumda, Türk dünyası halk bilimi ve edebiyatının güncel meseleleri, Türk devletçiliğinin oluşma ve gelişme tarihi, Türk dünyası kökeni, büyük bozkır tarihindeki yeni dönem, Türk dünyasının etnik ve kültürel özellikleri, modern Türkoloji, Avrasya'daki entegrasyon süreçleri konuları tartışılacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov de foruma birer kutlama mesajı gönderdi.

Kıdırali, yaptığı açılış konuşmasında, Türk dünyasının oluşumunu ve Türk halklarının insanlığın gelişmesine yaptığı katkıları ele almaya karar verdiklerini söyledi.

Öcal da büyük bozkırın insanlığın gelecek için erdem olarak gördüğü değerlerin oluştuğu bir beşik olarak okunması gerektiğinin altını çizerek "TWESCO'nun başlattığı büyük bozkır forumunu bu açılardan değerlendirmek gerekiyor." dedi.

Açılış konuşmaların ardından Puntsalmaagiyin, Şerimkulov, Hasanov'un yanı sıra Dünya Tatarları Kongresi İcra Komitesi Etnoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Damir İshakov ve Kazakistan Milli Bilimler Akademisi üyesi antropolog Orazak Smagulov'a Türkolojinin gelişmesine sağladığı katkılarından dolayı TWESCO madalyaları takdim edildi.

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Kadınların kışlık hazırlıkları erken başladıKadınların kışlık hazırlıkları erken başladı
Göle'de sağanak ve dolu zararıGöle'de sağanak ve dolu zararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyük Bozkır Sosyal Bilimler Forumu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Köprüde feci kaza! Araç takla attı, trafik kilit

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.