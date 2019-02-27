HABER

4 çocuğa cinsel istismara indirimsiz 38 yıl

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

ERZURUM'un İspir ilçesinde, sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu yaşları 11 ile 17 arasında değişen 4 erkek çocuğa, yiyecek ve para ile kandırıp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Oktay Ş.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un İspir ilçesinde, sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu yaşları 11 ile 17 arasında değişen 4 erkek çocuğa, yiyecek ve para ile kandırıp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Oktay Ş. (53) 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Oktay Ş.'nin cezasında iyi hal indirimi uygulamadı.
İspir'de yaşayan baba M.B., 2 Şubat günü İspir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, 11 yaşındaki oğlu Y.B.'nin tanımadığı bir erkek ile telefonla görüştüğünü, sosyal medya üzerinden yazıştığını, bu durumu kendisinden sakladığını belirterek, şikayetçi oldu. Y.B. ile görüşen polisler, küçük çocuğun telefon ve sosyal medya üzerinden görüştüğü kişinin Oktay Ş. olduğunu belirledi. Oktay Ş.'nin çocuğun ağabeyi Y.B. (14) ile R.K.(17), F.T. (11) ve M.A.Ç. (11) ile de aynı şekilde irtibat halinde olduğu tespit edildi. 5 erkek çocuğun anlattıkları ve ailelerin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Oktay Ş., 9 Şubat 2018'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın iddianamesinde Oktay Ş.'nin ifadesinde suçlamaları kabul ettiği yer aldı. Çocukları Dap bölgesine götürdüğünü anlattığı kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin mağdur çocukları cinsel istismar maksadıyla tenha yerlere götürdüğü, tenha yerlerde istismar fiillerinde bulunduğu, çocukları ikna edebilmek için onlara yiyecek aldığı ve para verdiği belirlenmiştir" denildi. İddianamede çocukların da Oktay Ş.'nin kendilerini Dap bölgesine götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu ifade ettikleri bildirildi.
BİR ÇOCUĞA KARŞI SUÇTAN BERAAT ETTİ
Davanın 21 Şubat günü görülen karar duruşmasında, Oktay Ş. mağdurlardan Y.B.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay, kardeşi Y.B.'ye karşı 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 11 yıl, F.T.'ye karşı 'zincirleme şekilde 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 13 yıl 9 ay, R.K.'ye karşı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.A.Ç.'ye karşı istismar suçundan beraat ettirilen sanığın cezasında iyi hal indirimi' uygulanmadı.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Küçük Filiz okul yolunda can verdiKüçük Filiz okul yolunda can verdi
4 köyde 32 eve girip, hayvan çanı dahil ne varsa çaldılar4 köyde 32 eve girip, hayvan çanı dahil ne varsa çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.