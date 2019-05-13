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4 çocuğu, teröristler tarafından öldürülen kadına 'Anneler Günü' ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 00:05 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi’nde 26 yıl önce evi ateşe verilen ve 4 çocuğu PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Ayşe Kılıç (68), Anneler Günü'nde yalnız bırakılmadı.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi’nde 26 yıl önce evi ateşe verilen ve 4 çocuğu PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Ayşe Kılıç (68), Anneler Günü'nde yalnız bırakılmadı.

Beytüşşebap ilçesinde 26 yıl önce PKK'lı teröristler, Kılıç ailesinin Ali Çavuş Mahallesi’nde ikamet ettiği evi ateş vermesiyle evde bulunan yaşları 4 ile 8 arasında değişen 3'ü erkek, 1'i kız, 4 çocuğu hayatını kaybetti. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, beraberindeki Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte 4 çocuğuna terörden kaybeden anne Ayşe Kılıç'ı ziyaret ederek, elini öpüp Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Pendik, Anneler Günü'nde Ayşe Kılıç'ın elini öpmenin, kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

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