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4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı.

4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, facia öncesi Kuran Kursu öğrencilerinin oldukça neşeli olduğu görüldü.
Malazgirt ilçesi Beşçatak köyünde 3 Ağustos günü, Kur'an kursunda eğitim gören 41 çocuk, köy imamı F.Ö. eşliğinde Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Piknik sırasında çocuklardan bazıları, serinlemek için nehre girdi. Bu sırada 5 çocuk, akıntıya kapıldı. Çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip, çocuklardan Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12), İlhami Demirbilek (12) ve Boran Yıldırım'ı (12) bularak nehirden çıkardı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Boran Yıldırım'ın kalbi yeniden çalıştırıldı, diğer 3 çocuk ise kurtarılamadı.
Nehirde kaybolan Taner Güven (10) için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu aynı gün saat 20.30 sıralarında Taner Güven'in de cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi sonrası 4 çocuğun cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
PİKNİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Beşçatak köyünü yasa boğan olayın ardından, Kuran kursuna giden öğrencilerinin piknik yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Facia öncesi çocukların piknik sırasında bir hayli neşeli oldukları ve eğlendikleri görüldü. Yere serdikleri kilimlerin üzerine oturan çocuklar, cep telefonlarıyla kendilerini görüntüleyen arkadaşlarına el sallıyor.

FOTOĞRAFLI

4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı

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