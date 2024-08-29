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4 çocuğunun 3'ünü dağ başına götürüp öldürmüştü! Katliam yapan baba da öldü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.08.2024 14:28
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Kahreden olay salı günü İzmir'de yaşanmıştı! 4 çocuğu olan cani baba dağlık alan götürdüğü 3 çocuğunun canına kıymıştı. Kendi ve bir çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Katliam yapan acımasız baba bugün hayatını kaybetti.

İzmir’in Bornova ilçesinde, dağlık alana götürdüğü 4 çocuğundan 3’ünü öldürüp 1’ini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan baba Vesim Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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DAĞLIK ALANA GÖTÜRDÜ, KATLİAM YAPTI

Olay, 27 Ağustos sabahı ilçeye bağlı Merkez Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana geldi. Eşiyle ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Vesim Şimşek (45), çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek’i (14) sabah saatlerinde dağlık alana götürdü. Burada 4 çocuğuna da tabanca ile ateş eden Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kafasına ateş etti.

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ANNENİN YAŞADIĞI MEMLEKETE GÖTÜRÜLDÜ

Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek’in yaşadığı Manisa’nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi.

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CANİ BABA DA ÖLDÜ

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Ağır yaralı olarak tedavisi süren çocuklardan Hiranur Şimşek’in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir katliam
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