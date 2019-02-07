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4 çocuğunun önünde karısının boğazını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 20:59 | Son Güncelleme

Bolu’da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Irak uyruklu adam, eşini 4 çocuğunun önünde boğazını bıçakla keserek öldürdü.Olay, saat 19.45 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak’ta meydana geldi.

Bolu’da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Irak uyruklu adam, eşini 4 çocuğunun önünde boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Olay, saat 19.45 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Irak uyruklu Saja Jamel Mansur (29) isimli kadın, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle geçtiğimiz hafta karakola giderek kocası Haydar Fadıl Haşim’den şikayetçi oldu. Mansur’un, şiddet gördüğü ve hayatından endişe ettiğini belirtmesi üzerine eşi Haşim hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Haşim, akşam saatlerinde eşi ve 4 çocuğunun yaşadığı eve geldi. Mansur ve Haşim arasında başlayan tartışma bir süre sonra şiddetlenerek kavgaya döndü. Haydar Fadıl Haşim, evde bulunan bıçakla karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü. Eşini öldüren Irak uyruklu Haşim, karakola giderek teslim oldu. Zanlının eşini öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, genç kadını yerde kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Saja Jamel Mansur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Mansur’un cesedi, Cumhıriyet Savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan katil zanlısı kocanın ise, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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