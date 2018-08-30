HABER

4 çocuk annesi, barajda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde evli ve 4 çocuk annesi Hediye Çakı (45), Göksü Barajı'nda ölü bulundu.

4 çocuk annesi, barajda ölü bulundu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde evli ve 4 çocuk annesi Hediye Çakı (45), Göksü Barajı'nda ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Çınar ilçesine bağlı Aşağı Konak köyünde oturan Hediye Çakı, dün öğle saatlerinde, evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Göksü Barajı'na gitti. Ancak, Hediye Çakı evine dönmedi. Çakı'dan haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kayıp kadını bulmak için çalışma başlatılırken, Göksü Barajı kıyısına piknik yapmaya gelenler ise suyun içinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gördü. Vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler cesedin, kayıp Hediye Çakı'ya ait olduğunu belirledi.
Hediye Çakı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a getirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölüKamyon, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
Türkiye’de; 'İdlib' alarmıTürkiye’de; 'İdlib' alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada

İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.